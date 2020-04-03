شكرا لقرائتكم خبر عن إيمى سمير غانم تدعو للتبرع بالدم مع الالتزام بالإجراءات الوقائية ضد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت الفنانة إيمى سمير غانم جمهورها ومتابعيها عبر موقع "إنستجرام"، بالتبرع بالدم لصالح المركز القومى للتبرع بالدم، مؤكدة أن فى الوقت الحالى هناك هم من بحاجة ماسة لذلك، مشيرة إلى أنها تشجع الناس على ذلك لكن فى ظل الإجراءات الوقائية لعدم نقل العدوى بفيروس كورونا.



ايمي

ونشرت إيمي فيديو لها تقول به :"طبعا عارفة إن الأيام دي المفروض نبقي قاعدين فى البيت وده الصح لكن أنا بشجع الناس تنزل تتبرع بالدم للمركز القومي لنقل الدم عشان عارفين فى ناس محتاجة الدم ومش بتلاقي.. طبعا تنزلوا قبل الحظر وتلبسوا الكمامة وتغسلوا ايديكم وربنا يعدي الايام دي علي خير".

كانت إيمي سمير غانم، قد شاركت في رمضان الماضي بمسلسل "سوبر ميرو" من تأليف محمد محمدي وأحمد محيي، ‏وإخراج وليد الحلفاوي، بمشاركة عدد من النجوم أبرزهم: حمدي الميرغني، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، وملك ‏قورة، ومحمد محمود، وأحمد سلطان، بالاشتراك مع النجم سمير غانم‎.‎

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و تظهر الفنانة ايمى سمير غانم ضيفة شرف خلال أحداث فيلم "تسليم أهالي" للنجمة دنيا سمير غانم، ويشاركها فى بطولة الفيلم هشام ماجد، وبيومى فؤاد، ودلال عبد العزيز، وسيمر غانم، للمخرج خالد الحلفاوى، تأليف شريف نجيب، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى لايت، ويعد التعاون الأول سينمائيا بين كل من النجمة دنيا سمير غانم والمخرج خالد الحلفاوى الذى قدم معها فى موسم رمضان الماضى مسلسل "بدل الحدوتة 3" والذى حقق نجاح كبير.

وشاركت إيمى سمير غانم فى موسم رمضان الماضى بمسلسل "سوبر ميرو"، للمخرج خالد الحلفاوى تأليف محمد المحمدى وأحمد محيي، وشارك فى بطولة العمل كل من محمد ثروت وحمدى الميرغنى وملك قورة وأنعام سالوسة بجانب النجم الكبير سمير غانم.

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