شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر جارنر ترفض طلب بن افليك مقابلة صديقته الجديدة لأبنائه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد موقع الديلي ميل خلال تقرير نشره مؤخراً رفض النجمة جينيفر جارنر محاولات زوجها السابق بن افليك من أجل اقناعها بالسماح لأبنائه رؤية صديقته الجديدة من أجل معرفة كل تطورات حياته ومشاركته إياها.

تقرير الديلي ميل أضاف أن جارنر رفضت الفكرة كلياً، خاصة أن من حقها الموافقة أو الرفض، ورغم محاولاتها الدائمة في التشارك مع افليك تربية ابناءها واطلاعه كل الأمور الخاصة بالأبناء رغم الانفصال إلا أنها رفضت تلك النقطة بشكل نهائي.

وكان بن افليك وفقاً لموقع الديلي ميل أيضاً قد بدأ الحديث مع جينيفر جارنر من أجل تعرف ابناءه علي صديقته الجارية انا دي ارمس، وهو الأمر الذى لا يعلم ما إذا كان سيلقي قبولاً عند جارنر بسهولة أم لا، حيث يحاول الممثل الشهير تقريب ابناءه من صديقته الحالية ليعلموا كل تطورات حياته الذى يعيشها حالياً.

Advertisements

آخر أعمال أفيلك كان فيلم The Way Back، من إنتاج شركة Warner Bros، من بطولة جانينا جافانكار، ميكايلا واتكينز، ماثيو جلاف، هايز ماك آرثر، إنكا كيتون، دافنشى، تود ستاشويك، راشيل كاربانى، مارلين فورتى، ملفين جريج، جلين تورمان، ت.ك. كارتر، جيريمى راتشفورد.

ويدور فيلم The Way Back فى المدرسة الثانوية، حيث كان يلعب جاك كانينجهام كرة السلة، ولكنه بدلا من ان يكمل طريقه فى ممارسة الرياضة، اختار الابتعاد عن الساحة، ولكن بعد عدة سنوات، يحصل على فرصة لاستعادة حياته، عندما يُطلب منه تدريب فريق كرة السلة المتعثر، يقبل جاك على مضض، ولكنه بالرغم من ذلك يحقق نجاح كبير مع الفريق.