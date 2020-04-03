شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء تصوير الجزء الرابع من "حكايات بنات" وفريق العمل ينتظر العودة للتصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت أسرة مسلسل "حكايات بنات" من تصوير الجزء الرابع، الذى يعرض حالياً على شاشة ON، بطولة كل من ميرنا نور الدين وهاجر أحمد وهند عبد الحليم وأسماء جلال، من إخراج مصطفى أبو سيف، وشهد الجزء الرابع تغيير فى بطلات المسلسل، عن الأجزاء السابقة، إذ قررت شركة الإنتاج تقليل اعمار البطلات للوصول لأكبر شريحة من الجمهور، خاصة الفئة التي تقترب من العشرينات.

ويرصد المسلسل حكايات الحب فى حياة الفتيات وكيفية التعامل مع الرجل، وتواصل بطلات العمل التصوير بشكل يومى لإنهاء أكبر قدر من الأحداث على أن يستمر التصوير بالتزامن مع عرض الحلقات.

وينتظر فريق العمل قرر العودة لتصوير الجزء الخامس، حيث أرجأت الشركة المنتجة تصوير الجزء الخامس لحين استقرار الأوضاع بسبب فيروس كورونا المستجد، الذى أجتاح العالم ، وأضطرت الدولة لأتخاذ بعض القرارات لحماية المواطنين وتقليل الإصابات والوقاية من الفيروس .

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مسلسل "حكايات بنات 4" تأليف ماريان هانى ونهال سماحة، وأشرف على الكتابة الناقد أحمد شوقى وإخراج مصطفى أبو سيف وبطولة ميرنا نور الدين وهند عبد الحليم وهاجر أحمد وأسماء جلال وأحمد كرارة وحازم إيهاب وخالد منصور وليلى حسين ومحمد ابراهيم يسرى وعدد آخرين من الفنانين الشباب.

وعرض الجزء الأول من "حكايات بنات" عام 2012 وشارك فى بطولته حورية فرغلى ودينا الشربيني وصبا مبارك وريهام أيمن وكريم فهمى ورجاء الجداوي ومها أبو عوف وعمرو صالح وكتبه باهر دويدار وأخرجه حسين شوكت، أما الجزء الثانى والثالث فعرضا عام 2017 مع بعض التغيرات فى البطلات حيث شارك فى بطولتهما دينا الشربينى وصبا مبارك وانجى المقدم وندا موسى وأحمد العوضى وأحمد جمال سعيد وعمرو صالح وإخراج مصطفى أبو سيف.