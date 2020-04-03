محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
كشف الفنان أحمد السقا عن الإعلان الدعائي الأول لبرنامج "إغلب السقا"، الذي من المقرر عرضه في السباق الرمضاني على شاشة MBC مصر.
البرنامج مأخوذ عن فورمات عالمي "beat the star"، ويشارك في تقديم النسخة العربي الفنانة رزان مغربي، ويستضيف عددا كبيرا من نجوم الفن، بينهم "عمرو يوسف، نيللي كريم، محمد هنيدي، درة"، ويؤكد "البرومو" أن التحدي الذي سيخوضه النجوم غير مسبوق، مع منافس "مش أي حد".
وعلق السقا "إغلب السقا.. مين اللي هيقدر"، وكتبت رزان "مبروك يا سقا محدش هيقدر عليك بس هنشوف".
كانت هذه تفاصيل خبر السقا يطرح إعلان برنامجه الرمضاني "إغلب السقا".. تعرف على أبرز الضيوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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