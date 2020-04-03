تراند اليوم : "فستان قصير وكمامة".. الراقصة جوهرة تشعل مواقع التواصل بوصلة رقص جريئة



أشعلت الراقصة جوهرة، مواقع التواصل الاجتماعي، بفيديو رقص مرتدية فستان قصير وكمامة بنفس لون الفستان.

وتعرضت جوهرة لهجوم لاذع، بعد انتشار الفيديو على السوشيال ميديا، وعلّق بعض المتابعين بأن ما فعلته لا يتناسب مع الأزمة التي يمر بها العالم، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكانت جوهرة حصلت على حكم قضائي مصري بالحبس عامًا، بتهمة مخالفة القوانين ونشر الرزيلة بعد ظهورها ببدلة رقص غير مطابقة للمواصفات.

وأثارت جوهرة الجدل مؤخرًا بعد تسريب فيديوهات مخلة لها رفقة شاب مصري، قال فيما بعد أنه كانت متزوجها سرًا، فيما اكدت مواقع فنية أن جوهرة تزوجت الآن من مدير أعمالها المصري سرًا ويدعى أحمد خالد.