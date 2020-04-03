راندا البحيري لجمهورها: إيدي باشت من كتر الصابون

مزحت الفنانة راندا البحيري مع جمهورها بشأن غسل اليدين كثيرًا الذي تؤكد عليه منظمة الصحة العالمية لسلامة المواطن والحد من من انتشار فيروس كورونا المستجد.
نشرت راندا صورة جديدة لها وصورةأخرى لإحدى القطط الشهيرة على السوشيال ميديا بالكوميكس، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك"، وعلقت عليها قائلة: "يا باشا أنا إيدي باشت من كتر الصابون".
جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة راندا البحيري مسلسل "الأخ الكبير"، بطولة محمد رجب، هبة مجدي، آيتن عامر، محمود حجازي، محمد عز، أشرف زكي، وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا عند عرضه على إحدى القنوات الفضائية.
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