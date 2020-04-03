أبلة فاهيتا في أحضان عمرو يوسف: “سامحيني يا كندة”!

كتب امير فتحي في الجمعة 3 أبريل 2020 12:51 مساءً - أعلنت الدمية “أبلة فاهيتا” عن ضيف ثاني حلقات برنامجها “من الدوبلكس” الذي يعرض عبر قناة ON. نشرت فاهيتا عبر حسابها على انستغرام صورة لها ظهرت فيها في أحضان الفنان المصري عمرو يوسف، وكتبت موجهة كلامها إلى زوجته الفنانة كندة علوش قائلة “سامحيني يا كندة”، معلنة أنه ضيف حلقتها. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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