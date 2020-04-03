رانيا يوسف تطلب المساعدة لاختيار كلبها آخر العنقود.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قررت الفنانة المصرية رانيا يوسف الخروج من أجواء أزمة كورونا العالمية، وتسلية متابعيها بفكرة جديدة عبر مقطع فيديو طريف لكلب صغير، وهو أحدث ما أنجبته كلبة النجمة المصرية.

رانيا أوضحت أن الكلبة الصغيرة عمرها 45 يوماً، وقالت إنها فكرت في تسلية متابعيها بمشاركة آرائهم في اختيار اسم لها، في الوقت الذي تمنت فيه أن تنتهي أزمة كورونا قريباً، وأرفقت الفنانة الفيديو بتعليق أكدت فيه أن الحيوانات الأليفة لا تنقل العدوى، حيث كتبت: «الحيوانات الاليفه لا تنقل عدوي فيروس كورونا ، خليهم في حضنكم ، وارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ومستنياكم تختاروا اسم للبوبي الجميله دي آخر العنقود».

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من ناحية أخرى، تنتظر رانيا يوسف عرض أحدث أفلامها «أسوار عالية» الذي تشارك في بطولته أمام أحمد العوضي وراندا البحيري وانتصار وعبدالعزيز مخيون وياسمين رحمي، وغيرهم، والعمل من تأليف أمل عفيفي ومدير تصوير حازم العتر وإخراج هشام عيسوي.

فيلم “صندوق الدنيا” كان آخر أفلام رانيا أمام الفنان خالد الصاوي، باسم سمرة، وصلاح عبدالله وأحمد كمال وعمرو القاضي ومروى الأزلي، وإخراج عماد البهات، ولكن الفيلم لم يحقق نجاحًا بعد طرحه، وكشفت رانيا يوسف أسباب هذا الفشل قائلة، إن الفيلم فشل لعدة أسباب، ومنها تقليص أيام تصويره، وحذف بعض مشاهدها ومشاهد زملائها، مما أدى إلى حدوث خلل في العمل.