أوبرا تتبرع بـ10 ملايين دولار لتقديم الطعام لضحايا كورونا

متابعة بتجـــــــــرد: أعلنت مقدمة البرامج التلفزيونية الأمريكية أوبرا وينفري أنها ستتبرع بـ10 ملايين دولار لجهود تخفيف آثار فيروس كورونا ويشمل ذلك مشروعاً جديداً يساعد في تقديم الطعام للأمريكيين المعرضين للخطر بسبب تفشي الفيروس.
جاء الإعلان عن هذه المبادرة لإحدى أثرى نساء الولايات المتحدة وأكثرهن تأثيراً عبر حساباتها المختلفة على منصات التواصل الاجتماعي.
وقالت “أتبرع بما إجماليه 10 ملايين دولار لمساعدة الأمريكيين خلال هذه الجائحة في المدن بأنحاء البلاد وفي المناطق التي نشأت بها”.
وولدت وينفري (66 عاماً) لأسرة فقيرة في ولاية مسيسبي ونشأت في ميلووكي وتنيسي.
وسيخصص جزء من التبرع لصالح المبادرة الجديدة التي تحمل اسم صندوق الطعام الأمريكي الذي أطلق بالتعاون مع شركة أبل ومؤسسة فورد وسيدة الأعمال لورين باول جوبز والممثل ليوناردو دي كابريو.
وسيساهم الصندوق في إطعام الأشخاص الأشد تضرراً بتفشي فيروس كورونا في أمريكا ومن بينهم الأطفال الذين يعتمدون على برامج التغذية المدرسية والعائلات محدودة الدخل فضلاً عن المسنين والذين فقدوا وظائفهم.
جاء إعلان وينفري في اليوم ذاته الذي أظهرت فيه الإحصاءات الأمريكية ارتفاعاً قياسياً في عدد طلبات إعانة البطالة بالأسبوع الماضي والتي بلغت 6.6 مليون طلب.
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