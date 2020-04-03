نبيلة عبيد تتحدى كورونا وترفض الحجر!

متابعة بتجـــــــــرد: قررت النجمة نبيلة عبيد تحدي انتشار فيروس كورونا، واستئناف تصوير مسلسل “سكر زيادة” بعد توقف استمر لأيام عدة، إذ اتفقت مع الفنانة نادية الجندي التي تشاركها البطولة على إستكمال التصوير من بداية الأسبوع المقبل، لا سيما أن هناك فرصة كبيرة لديهما للحاق بسباق الدراما الرمضاني، إذ تم تصوير جزء كبير من مشاهد هذا المسلسل.

وكانت نبيلة عبيد قد أكدت أن القائمين على مسلسلها الجديد “سكر زيادة” اضطروا لعزل أنفسهم في فندق في بيروت، كل واحد في غرفة منفصلة خوفًا من تفشي فيروس كورونا المستجد، موضحة أن التصوير توقف حتى تتحسن الأوضاع.

وكشفت عدم قدرتها على العودة لمصر بسبب توقف الطيران متمنية انتهاء هذه الأزمة في أقرب وقت ممكن.

وقالت: “أنا معزولة في غرفة وحدي ولا أرى أحداً إلا في أضيق الحدود، وأدعو الله أن تنتهي هذه الأزمة وأن يختفي الفيروس من العالم”.