محمد هنيدي يكشف حقيقة مرضه

متابعة بتجـــــــــرد: أثار النجم محمد هنيدي جدلاً كبيراً بعدما نشر صورة له من خلال حساباته على الـ”سوشيال ميديا”، ظهر فيها أمام أحد الشواطئ، ليعبر الكثيرون عن دهشتهم لعدم إلتزامه بالحجر المنزلي وذلك بعد تفشي فيروس كورونا.
ولكن هنيدي كان حريصاً على توضيح الأمر لجمهوره، وغرد قائلًا: “الصورة كانت من شهر وملتزمون بالحجر الصحي بس في السرير بسبب ميكروب في المعدة”، ليتلقى عشرات التعليقات من جمهوره الذي تمنى له الشفاء العاجل وعبروا عن قلقهم الشديد عليه.
يشار إلى أن آخر أعمال هنيدي الدرامية مسلسل “أرض النفاق” الذي لعب بطولته مع هنا شيحة ودلال عبد العزيز وسامي مغاوري ومحمد ثروت وليلى عز العرب وسلوى محمد علي ومحمد محمود.
بينما كان آخر أعماله السينمائية فيلم “عنتر بن شداد”، الذي طرحه في عيد الفطر 2017 وشارك فيه مع درة، وباسم سمرة، وبيومي فؤاد.
وكان هنيدي قدم مسرحية “3 أيام في الساحل”، والتي لاقت نجاحاً كبيراً وقت عرضها في مصر، كما حققت نجاحاً في مهرجان موسم الرياض، بالمملكة العربية السعودية.
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