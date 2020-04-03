وفاة احد أبطال “وادي الذئاب” بسبب فيروس كورونا

متابعة بتجــــــــــرد: أعلن موقع Sabah التركي وفاة الممثل التركي القدير تورهان كايا عن 69 عاماً بعد إصابته بالمرض الناتج عن فيروس كورونا المستجد COVID-19.

وذكر أن الممثل وهو أحد أبطال المسلسل الشهير “وادي الذئاب” نقل إلى المستشفى بعد أن ظهرت لديه بعض الأعراض ومنها السعال الحاد لمدة 10 أيام قبل ان تتدهور حالته ما دفع إلى إدخاله إلى غرفة العناية المشددة.

ويذكر أن تركيا تشهد تزايداً ملحوظاً في عدد الإصابات بالوباء العالمي. وأعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة مؤخراً أن عدد الوفيات الناجمة عنه وصل إلى 277 فيما تخطى عدد الإصابات الـ 15 ألفاً. كما أشار إلى أن 333 شخصاً تخلصوا من الفيروس.

وذكر أيضاً أن مدينة اسطنبول تحتل رأس لائحة المدن الموبوءة في تركيا وتليها مدينتا إزمير وأنقرة. وأضاف أنه يتم استحداث مراكز جديدة لإجراء الفحوصات الخاصة بمرض كورونا ليصل العدد بذلك إلى 89.

وفي المقابل أعلنت جامعة جون هوبكنز الأميريية أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا على مستوى العالم تخطى المليون.