في زمن كورونا.. هدية باهظة الثمن من بوراك أوزجيفيت لزوجته

متابعة بتجــــــــرد: نشرت النجمة التركية فهرية إيفجن عبر خاصية “ستوري” على حسابها على “إنستغرام” مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تخوض تحدياً مع المؤلف التركي سنان كانان.

وأرفقت الفيديو بالتعليق: “3 أيام وأنا أحاول القيام بهذه الحركة بطريقة صحيحة بعد أن تحداني سنان كانان”.

وتناقل المقطع بعض الحسابات الناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي حيث تفاعل معه عدد كبير من المتابعين. وركزت التعليقات على الساعة التي بدا أنها ثمينة جداً والتي وضعتها الفنانة حول معصمها.

وأشار موقع Milliyet التركي إلى أنها موقعة من علامة Rolex وأن ثمنها يصل إلى ما يعادل 25 ألف دولار أميركي. وكشف أنها تلقتها كهدية من زوجها النجم بوراك أوزجيفيت بسبب بقائها إلى جانب ابنهما وتقديمها الرعاية له.

ولفت الموقع إلى أن الممثلين يمضيان وقتهما في المنزل ملتزمين بقواعد الحجر الصحي رغم أن فهرية أعلنت في وقت سابق أن النجم خالف تلك القواعد مرات عدة. ونشرت بعد ذلك على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات صورة لهما معاً وجها من خلالها الدعوى إلى متابعينهما بضرورة البقاء في المنزل من أجل الحد من زيادة عدد المصابين بوباء فيروس كورونا المستجد.