مزين شعر ميغان ماركل يخرج من الظل وهذا ما كشفه

متابعة بتجــــــــرد: أخيراً خرج خبير الجمال الخاص بميغان ماركل من دائرة الظل وكشف بعض الحقائق عنها. وأعلن جورج نورثوود من خلال حسابه على “إنستغرام” أنه اهتم بشعر زوجة الأمير هاري لمدة عامين وأنه أحب العمل معها إلى حد كبير جداً.

وخلال مقابلة مع “فوغ” الإنكليزية قال إنه هو من ابتكر الشينيون الطبيعي الذي اعتمدته ميغان في الكثير من المناسبات. واضاف: “كانت تلك التسريحة تناسب التقاليد الملكية وتتسم بالعصرية في الوقت نفسه”. وتابع أنه من صفف شعرها قبيل يوم زفافها حيث لفتت الأنظار إلى حد كبير جداً وظهرت مرتدية فستاناً من Stella McCartney.

ويشار إلى أن المزين رافق ميغان في كل رحلاتها إلى الخارج وخصوصاً إلى أستراليا ونيوزيلندا. وأعلن خلال المقابلة أيضاً أنه من معجبيها وأثنى عليها بشكل متكرر لافتاً إلى أنهما أصبحا مقربين جداً.

وذكر أنه هو من أشرف على إطلالتها بعد عودتها السريعة الأخيرة إلى العاصمة البريطانية. وتمنى أن يتمكن من تسريح شعرها مجدداً ذات يوم بعد مغادرتها الحياة الملكية وإقامتها خارج بريطانيا مع زوجها الأمير هاري وابنهما أرتشي.