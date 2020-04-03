مقدمة برامج تتبرع بعشرة ملايين دولار لتخفيف آثار فيروس كورونا

Apr 03, 2020 تبرعت مقدمة البرامج التلفزيونية الأميركية أوبرا وينفري بعشرة ملايين دولار لصالح جهود تخفيف آثار فيروس كورونا ويشمل ذلك مشروعًا جديدا يساعد في تقديم الطعام للأميركيين المعرضين للخطر أثناء تفشي الفيروس. وسيخصص جزء من التبرع لصالح المبادرة الجديدة التي تحمل اسم صندوق الطعام الأميركي الذي أطلق بالتعاون مع شركة أبل ومؤسسة فورد وسيدة الأعمال لورين باول جوبز والممثل ليوناردو دي كابريو. وسيساهم الصندوق في إطعام الأشخاص الأشد تضررًا من تفشي فيروس كورونا في أميركا ومن بينهم الأطفال الذين يعتمدون على برامج التغذية المدرسية والعائلات محدودة الدخل فضلاً عن المسنين والذين فقدوا وظائفهم.







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