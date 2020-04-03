عابد فهد يحتفل بعيد زوجته زينة يازجي عن بُعد والأخيرة تتأثر جدًا

على الرغم من كل الظروف الصعبة التي تواجه العالم أجمع بسبب تفشي فيروس كورونا واغلاق الدول الحدود البرية والبحرية والجوية بين بعضها البعض. وانقطاع الناس عن بعضهم بسبب هذه الازمة الصحية الخطيرة، إلا ان كل هذا الألم حولته الاعلامية زينة يازجي الى أمل في احتفالية عيد ميلادها بعدما احتفلت بهذه المناسبة مع زوجها الممثل عابد فهد عن بُعد بسبب احتجازه في بيروت بعدما تم إيقاف تصوير مسلسل “الساحر”، بالاضافة الى إيقاف حركة الطيران.

ونشرت زينة يازجي فيديو ظهر فيه عابد فهد وهو يغني لها عن بُعد “عيد ميلاد سعيد” ما دفع بزينة الى التأثر كثيراً، وعلقت قائلة: “غريبة هذه الدنيا! وغريب قدرتنا على التأقلم، وتحويل الألم الى أمل. عيد ميلادي في زمن التباعد الاجتماعي والكورونا كان مزيجًا غريبًا من المعايدة عن بُعد والاحتفالات الرقمية. عابد محجوز في لبنان حيث كان في تصوير مسلسل “الساحر” وتم ايقاف التصوير ولكن ايضًا الطيران!”. وتابعت: “اشكر الله على نعمة العائلة والجيران والاصدقاء الذين احتفلوا معها بهذه المناسبة”.