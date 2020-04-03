هل تغيب هيفا وهبي عن رمضان 2020؟

Apr 03, 2020
مع اقتراب شهر رمضان المبارك، دخلت المسلسلات العربية مرحلة الخطر خاصة مع توقف تصوير معظم الأعمال الدرامية في لبنان للحدّ من تفشي فيروس كورونا المستجد.
ومن بين هذه الاعمال التي لا زال مصير عرضها في شهر الصوم مجهولاً مسلسل “أسود فاتح” الذي توقف تصويره في لبنان مع بداية أزمة كورونا.
العمل بطولة النجمة هيفا وهبي التي أكدت في اتصال مع “اي تي بالعربي” الى أنها لا تستطيع أن تجزم بتواجدها في رمضان، مضيفة ان الجميع يعلم ان كل الاعمال الدرامية تم ايقاف تصويرها. وتمنت هيفا أن يكون هناك ظروفاً صحية ملائمة كي يتم إستئناف التصوير خاصة أن في بداية أزمة كورونا خاطر فريق العمل وذهب الى التصوير قبل ان يتم منع الحظر التجول في لبنان.
هيفا تمنت أن يبصر العمل النور في رمضان ولكن في حال لم يحصل هذا الشيء، لا شك في ان سيكون لمصلحة كل الناس من الناحية الصحية.
“أسود فاتح” من انتاج شركة الصبّاح اخوان، تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل، بطولة مجموعة من النجوم نذكر منهم: هيفا وهبي، شريف سلامة، أحمد فهمي، معتصم النهار، صبري فواز، روجينا، فراس سعيد، رانيا منصور، حسام الجندي، عمر السعيد، حنان سليمان، نانسي صلاح، ناصر سيف وغيرهم.
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