جوزيف عطية: "الكورونا" خلتني غني فرنسي.. وهذا مصير أغنيتي الجديدة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

استطاع النجم جوزيف عطية أن يترك بصمة مميزة في الساحة الفنية منذ فوزه ببرنامج "ستار اكاديمي" وانطلاقه في الوسط بخيارات ثابتة.

انتهى جوزيف عطية من وضع لمساته الأخيرة على أغنيته الجديدة "خط أحمر"، وهي من كلمات فراس الحبيب وألحان بسام مهدي وتوزيع عمر صباغ، حيث كان من المفترض أن تبصر النور قريبًا إلّا أن الأمر قد تم تأجيله في ظل الظروف الصحية السيئة التي يعيشها لبنان نتيجة انتشار فيروس الكورونا.

ويبدو أن جوزيف عطية في حيرة من أمره في ما يتعلق بقرار إطلاق العمل الجديد، إذ نشر صورة له عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، وطلب مساعدة الجمهور، حيث طرح سؤالاً: "أنا في حيرة بشأن الأغنية الجديدة، هل أطرحها أم لا.. أحتاج مساعدتكم”.

وعلى الفور انهالت عليه آلاف الإعجابات والتعليقات التي طالبته بإصدارها حالاً، في إشارة إلى أنه طال الانتظار كثيرًا، في حين اعتبر البعض أن الظروف غير ملائمة لإطلاقها.

الجدير ذكره أن جوزيف يقوم بنشر فيديوهات له من المنزل أثناء فترة الحجر وهو يعزف على الآلات الموسيقية، فقد نشر عبر إنستغرام وهو يغني مزيج بين أغانٍ فرنسية وعربية.

Advertisements

واختار جوزيف عطية أغنية Ne me quitte pas للفنان البلجيكي Jacques Brel، وأغنية أتحدى العالم للفنان التونسي صابر الرباعي، وعلق على الفيديو قائلًا: "أي شيء قد يحصل في خلال الحجر المنزلي. بدأت أغني باللغة الفرنسية".

تجدر الاشارة إلى أنه منذ فترة تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للنجم جوزيف عطية وهو يحمل طفلة أحد الحاضرين في حفله الأخير في رأس الخيمة في دبي.

واللافت في الفيديو هو انسجام الطفلة مع عطية، إذ وضعت رأسها على كتفه وهو يغني مع حركات دلع بريئة، في حين جاءت ردة فعل جوزيف مفعمة بالحب والحنان، وعلى الرغم من أن أحد الحاضرين حاول أخذ الطفلة إلا أن الفنان اللبناني حرص على احتضانها أكثر.

وكان النجم جوزيف عطية قد شارك كضيف شرف في افتتاح مسابقة "AAA MADRASATI" التي تقيمها "مؤسسة إيناس للجوائز الأكاديمية" للسنة الأولى، وذلك لتحفيز الطلاب على إمكانية تحقيق أهدافهم في لبنان.

الفيديو المرفق، يعرض المقابلة التي أجراها "فوشيا" مع النجم جوزيف عطية.