أوبرا وينفري تتبرع بعشرة ملايين دولار لمحاربة فيروس كورونا

"الخليج 365" من بيروت: أعلنت مقدمة البرامج التلفزيونية الأمريكية أوبرا وينفري يوم الخميس إنها ستتبرع بعشرة ملايين دولار لصالح جهود تخفيف آثار فيروس كورونا ويشمل ذلك مشروعا جديداً يساعد في تقديم الطعام للأميركيين المعرضين للخطر أثناء تفشي الفيروس.
جاء الإعلان عن هذه المبادرة عبر حساباتها المختلفة على منصات التواصل الاجتماعي.
وقالت ”اتبرع بإجمالي عشرة ملايين دولار لمساعدة الأميركيين خلال هذه الجائحة في المدن بأنحاء البلاد وفي المناطق التي نشأت بها“.
وسيخصص جزء من التبرع لصالح المبادرة الجديدة التي تحمل اسم صندوق الطعام الأمريكي الذي أطلق بالتعاون مع شركة أبل ومؤسسة فورد وسيدة الأعمال لورين باول جوبز والممثل ليوناردو دي كابريو.
وسيساهم الصندوق في إطعام الأشخاص الأشد تضررا بتفشي فيروس كورونا في أمريكا ومن بينهم الأطفال الذين يعتمدون على برامج التغذية المدرسية والعائلات محدودة الدخل فضلا عن المسنين والذين فقدوا وظائفهم.
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