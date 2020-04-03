شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين صبرى تستأنف "فرصة ثانية" وطبيب خاص يقيس درجات الحرارة لفريق العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استأنف أبطال مسلسل "فرصة ثانية" للنجمة ياسمين صبرى التصوير بعد أيام من التوقف بسبب فيروس كورونا، ويتم تصوير المشاهد في ديكور بمدينة الإنتاج الإعلامى وتجمع بين بطلة العمل والفنان احمد مجدى وتضمنت المشاهد حفل زفاف ياسمين وأحمد مجدى خلال الأحداث بعد رفض بطلة العمل الزواج أكثر من مرة ويكثف المخرج مرقس عادل عدد ساعات التصوير لـ 17 ساعة في اليوم للإنتهاء من التصوير.

واستعان القائمون على المسلسل بأكثر من طبيب للتواجد فى موقع التصوير لقياس درجات كل الموجودين بشكل يومى قبل بدء التصوير، إضافة إلى التعقيم الكامل للأبطال ولموقع التصوير وذلك ضمن الاجراءات الوقائية من إنتشار فيروس كورونا الذى يعانى منه العالم أجمع.

مسلسل "فرصة تانية"، يشارك فى بطولته ياسمين صبرى كل من أيتن عامر، إدوارد، أشرف زكى، هبة عبد الغنى، أحمد مجدى، أحمد الشامى، محمد دياب، محمود البزاوي، كريم عبد الخالق، تأليف مصطفى جمال هاشم، معالجة درامية محمد سيد بشير، إخراج مرقس عادل، إنتاج شركة سينرجي.

ويسجل "فرصة تانية" البطولة المطلقة الثانية لياسمين صبرى فى الدراما التليفزيونية بعدما قدمت العام الماضى مسلسل "حكايتى" وحققت به نجاحاً كبيراً وشارك فى بطولته أحمد صلاح حسنى ووفاء عامر وأحمد مد حاتم وأحمد بدير وإسلام جمال وإدوار وأخرون، تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج.

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