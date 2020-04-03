شكرا لقرائتكم خبر عن la casa de papel 4.. عشاق المسلسل الإسبانى: "الحاجة الحلوة الوحيدة فى 2020" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - la casa de papel 4.. ظهر هاشتاج باسم المسلسل الإسبانى la casa de papel على الأكثر تداولًا فى تريند مصر بموقع "تويتر"، وذلك قبل ساعات من انطلاق أولى حلقات الموسم الرابع للمسلسل الشهير الذى تطرحه شبكة نتفليكس العالمية، ومن المقرر أن تطرح الـ 8 حلقات على الشبكة دفعة واحدة، وستصل مدة كل حلقة إلى نحو ساعة.

وشارك جمهور المسلسل الإسبانى حول العالم بتغريدات حماسية تعبر اشتياقهم لمواصلة متابعتهم للأحداث المثيرة للمسلسل، وقالت إحدى المشاركات عبر الهاشتاج "يعرض la casa de papel بعد بضع دقائق وسأنتظر قبلة بين باليرمو وبرلين".

وأضافت أخرى، "هيا بنا يا شباب"، كما قال آخر الشيء الجيد الوحيد فى عام 2020 حتى الآن "MAMA NIYO BELLA CIAO"، بينما تمنت فتاة النجاة لنيروبى التى أصيبت بطلق نارى فى نهاية الموسم الثالث، وقالت "يرجى الصلاة لجميع القديسين لنيروبى ولا تموت".

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ويدور الموسم الرابع من La Casa De Papel، حول اعتقاد البروفيسور، أن الشرطة الإسبانية قامت بإعدام لشبونة، مما يضعه فى توتر كبير، بالإضافة إلى قيام طوكيو بتفجير دبابة للجيش، وكفاح نيروبى بين الحياة والموت، بالإضافة إلى المشادات بين أفراد المجموعة، مما يجعلهم يمرون بأصعب لحظاتهم، جنبا إلى ظهور العدو بقوة بين صفوف المجموعة داخل البنك.

وبينما تتجه أنظار الكثير من متابعى المسلسلات العالمية لشبكة نيتفلكس، اليوم الجمعة 3 أبريل، فى انتظار طرح الموسم الرابع للعمل الإسبانى المنتظر La Casa De Papel، أو Money Heist، فإن التقارير الإعلامية، تشير إلى أن أول خمس حلقات من الموسم الرابع لـ La Casa De Papel، تتسمم بالتشويق والإثارة، والإبتعاد عن الملل الذى سيطر على أغلب حلقات الموسم الثالث الذى طرح فى 19 يوليو من العام الماضى 2019.

ودون حرق أحداث من الموسم المنتظر، فإن العمل يتسم بسرعة الأحداث، والتغييرات المفاجئة، التى لن يتخيلها متابعو المسلسل من أولى حلقاته التى طرحت فى 2 مايو من عام 2017، وسيعد هذا الموسم نقلة جديدة فى المسلسل، والموسم الجديد يدور حول خلق الفوضى، من خارج البنك المركزى الإسبانى، وذلك لمساعدة المجموعة، التى يقوم بها قائد المجموعة البروفيسور، بالإضافة إلى بعض الفوضى من داخل البنك والتى ستؤدى إلى كوارث، سيدفع الكل ثمنها.

مسلسل La Casa De Papel الأسبانى، من بطولة كل من Úrsula Corberó، Álvaro Morte، Itziar Ituño، Pedro Alonso،Alba Flores، Miguel Herrán، Jaime Lorente، Esther Acebo، Enrique Arce، Darko Peric، Mario de la Rosa، Rocco Narva، Fernando Soto.