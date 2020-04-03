شكرا لقرائتكم خبر عن 5 فوائد لنجوم الفن فى العزل المنزلى.. عودة الأسرة والطبخ والنوم والسوشيال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعانى عدد كبير من نجوم هذه الفترة من البقاء فى المنزل لفترة طويلة وهو ما يسمى بـ"العزل المنزلى"، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورورنا، خاصة أن الخروج والتجمعات يساهمان فى عمليه نشر الفيروس بين الأشخاص، كما جاء قرار رئيس الحكومة المصرية المهندس مصطفى مدبولى بفرض حظر التجول من الساعة 7 مساء حتى السادسة صباحاً ليكون البقاء فى المنزل إجبارياً وليس اختيارياً.

ومعروف عن الفنانين أنهم ليسوا من هواة البقاء فى المنزل لفترات طويلة نظراً لطبيعة حياتهم التى تتطلب منهم التواجد معظم فى أماكن التصوير من أجل أعمالهم الفنية، إضافة إلى الخروجات والسهرات والحفلات التى يجتمعون فيها، ولكن رغم معاناتهم حالياً، إلا أن فترة العزل المنزلى لها العديد من الفوائد بالنسبة لهؤلاء الفنانين والفنانين يرصدهم ”الخليج 365”.

بقاء الفنانين فى المنزل أتاح لهم الفرصة فى التقرب من أفراد عائلتهم بعد انشغالهم طوال الوقت فى تصوير أعمالهم الفنية، فأصبحوا يقضون معظم أوقاتهم مع العائلة سواء كان والديهم أو أبنائهما، فالغالبية منهم يعملون حالياً على مساعدة أبنائهم فى عملية المذاكر خاصة بعدما تم ايقاف الدراسة فى المنازل وأصبحت أون لاين.

فترة العزل المنزلى جعلت العديد من الفنانات يقضون وقتا طويل فى المطبخ لإعداد الطعام للأسرة، فمنهم من يهوى الأمر، لكنه كان منشغلا بتصوير أعماله الفنية وجاءت الفرصة لممارسة هوايتهم فى الطهى مرة أخرى فنجد مشاركة العديد من الفنانين جمهورهن بفيديوهات من المطبخ وهن يعدون الطعام وعلى رأسهم وفاء عامر ونسرين طافش وداليا البحيرى وشيما هلالى.

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فائدة أخرى استفاد منها الفنانين فى فترة العزل المنزلى، وخاصة هواة السوشيال ميديا، فجاءت هذه الفترة فرصة لهم بالتواصل مع متابعيهم على مواقع التواصل الاجتماعى بشكل أكبر، إضافة إلى الاقبال على تطبيقة "تيك توك" وعمل فيديوهات ترفيهية للتفاعل مع المتابعين فوجدنا معظم الفنانين يتواجدون حالياً على هذا التطبيق للتسلية.

كما أتاحت فترة العزل المنزلى لعدد من الفنانين الحصول على راحة إجبارية من تصوير الأعمال الفنية، خاصة الذين كانوا مرتبطين بتصوير أكثر من عمل خلال الفترة الماضية ولم يكن هناك فرصة للحصول على إجازات.

آخر فائدة للفنانين من العزل المنزلى هو أخذ قسط أكبر من النوم، فعندما يكون هناك تصوير أعمال فنية تكون فرصة النوم بشكل طبيعى قليلة، خاصة اذا كان مرتبط بأكثر من عمل، ولكن حالياً هناك وقت كبير للنوم فى ظل عدم الارتباط بأى عمل.