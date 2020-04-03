مدحت العدل عن شيكابالا: "مقياس المتعة الكروية لمن يفهم كرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب _ هاني صابر :

قال الكاتب الكبير والسيناريست مدحت العدل، إن شيكابالا لاعب الزمالك هو مقياس المتعة الكروية لمن يفهم كرة.

وكتب العدل، عبر حسابه على تويتر، قائلا: "‏صباح الفل على كل الأصدقاء.. بالصدفة رأيت هدف شيكا في الدوري اليوناني وهو لم يتجاوز ١٨ عاماً.. هدف مذهل من لاعب مذهل لا يقارن إلا باللاعبين العالميين ولا يمكن مقارنته بالأساطير الورقية التي صنعها الإعلام المغرض.. شيكا مقياس المتعة الكروية لمن يفهم كرة".

يذكر أن مجلس إدارة جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية (الساسيرو)، برئاسة الدكتور مدحت العدل، قرر مراعاة للظروف الراهنة وكإجراء استثنائي، صرف منحة رمضان 500 جنيه، قبل موعدها للأعضاء العاملين والأرامل والقصر.