محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

قالت الفنانة زينة، إنها تتمنى العودة لزمن الأبيض والأسود، وأن تعيش حياتها في تلك الفترة الزمنية.

ونشرت زينة، صورتها بالأبيض والأسود، عبر حسابها على انستجرام، وعلقت: "من فضلكم.. حد يرجعني زمن الأبيض والأسود.. لا دي أرضك ولا زمنك يا زونز ".

وتواصل زينة تصوير مشاهدها في مسلسل "جمع سالم" ويشارك فى بطولته دلال عبدالعزيز، ومحمد شاهين، وسلوى خطاب وريم البارودي، وملك قورة، وميدو عادل، وتأليف محمد ناير، وإخراج إيمان الحداد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر زينة: "حد يرجعني زمن الأبيض والأسود" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.