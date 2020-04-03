أحمد صلاح حسني يوجه رسالة لـ"الملتزمين" بالحجر المنزلي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :
حرص الفنان أحمد صلاح حسني، على توجيه رسالة لكل الملتزمين بالحجر المنزلي، للوقاية من فيروس كورونا.
وكتب حسني، عبر حسابه على تويتر : "مفيش شك اننا هنتجنن بالجلوس كل هذه المدة في البيت، لكن لازم نقول الحمدالله اننا قعدين في البيت بسلام وبصحة جيدة".
وأضاف: "البقاء سليم أفضل من أن تكون واحد مصاب وتعاني بره بيتك وحياتك مهددة.. احنا أحسن من غيرنا.. الحمدالله على كل شيء.. ويا رب خلي الصعب سهل بحق هذه الجمعة".
وكانت الحكومة المصرية، قد اتخذت عدة إجراءات لتجنب فيروس كورونا المستجد، من بينها حظر التجول ومنع التجمعات، وغلق المحال التجارية، وتعليق رحلات الطيران، وتوقف الدراسة.
من ناحية أخرى، شارك أحمد صلاح حسني في بطولة مسلسل "ختم النمر"، الذي حقق نجاحا وقت عرضه، وشاركه البطولة ميرهان حسين، ونسرين طافش، وعفاف شعيب، ورشدي الشامي، ومن تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج أحمد سمير فرج.
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