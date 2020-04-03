هل يعود الأمير ويليام للإسعاف الجوي لمكافحة فيروس كورونا؟

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 3 أبريل 2020 11:39 صباحاً - أكدت العديد من وسائل الإعلام البريطانية ارتفاع شعبية الأمير ويليام وزوجته دوقة كامبريديج كيت ميدلتون في زمن الكورونا لنشاطهما العام الخيري،وتحملهما مسؤولية المهام الملكية كاملة إثر دخول جدته الملكة العزل الصحي في قصر بالمورال برفقة زوجها الأمير فيليب،وتعافي والده الأمير تشارلز من فيروس كورونا، ومنع عمه الأمير أندرو عن العمل العام بعد انفجار فضيحة صداقته بجيفري إبشتاين،ومغادرة شقيقه الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل بريطانيا إلى كندا ولوس أنجلوس، واعتزالهما الواجبات الملكية بدءًا من 1 إبريل- نيسان الجاري.

بعد أن كثف الأمير ويليام نشاطه الإنساني العام في بريطانيا،أثبت الأمير ويليام بقوة وفاعلية قدرته واستعداده لفعل كل شيء للمساعدة في مكافة وباء فيروس كورونا في بلاده،حسب ماذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وجاء ذلك بعد تصريحه عن رغبته في العودة إلى NHS كطيار إسعاف جوي للقيام بواجبه، وهو الذي كان خدم في هذا المجال لمدة عامين حتى عام 2017 .

وكان الأمير ويليام قد أدلى بهذا التصريح خلال زيارة لمركز اتصال NHS في كرويدون، جنوب لندن، في وقت سابق .

وقال مصدر لصحيفة " ذا صن" البريطانية، إنّ ويليام يُفَكِّر جَدِّياً في العودة كطيار إسعاف جوي للمساعدة في مكافحة وباء فيروس كورونا المتفشي في كافة أرجاء العالم منذ مطلع عام2020 الحالي.

ويواصل الثنائي الملكي ويليام وكيت دعمهما للقطاع الصحي المتصدر واجهة الدفاع الأمامية لوباء فيروس كورونا الذي راح ضحيته العديد من الأطباء والممرضين،آخرهم الطبيب السوداني أمجد الحوراني "55 عاماً"،أخصائي أنف وأذن وحنجرة خلال عمله في مستشفى كوينز بيرتون،وكان أحد المستشفيات الذين اتصل بهما الأمير ويليام وكيت ميدلتون،لدعم العاملين في المستشفيات الذين يخاطرون بحياتهم للحد من تفشي الوباء ومعالجة المصابين به ليل نهار،بعد أن أودى لليوم بحياة أكثر من 2000 بريطاني وبريطانية.

ويضطر الثنائي الملكي الأمير ويليام وزوجته دوقة كامبريديج كيت ميدلتون بعد فرض حظر التجول في بريطانيا،إلى ممارسة نشاطهما العام واجتماعاتهما المكافحة لوباء كورونا عبر الانترنت والهاتف .

وقد أكد وزير الصحة البريطاني مات هانكوك فور تعافيه من فيروس كورونا،إستعداد وجاهزية وزارته لإجراء 100 ألف فحص فيروس كورونا للمواطنين يومياً بحلول نهاية الشهر الحالي،ويأتي ذلك ضمن جهود الحكومة البريطانية للحد من تفشي وباء كورونا في المدن البريطانية والعاصمة لندن.

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