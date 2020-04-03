نيك جوناس وزوجته بريانكا شوبرا خائفان من فيروس كورونا..وهذا ما فعلاه للإطمئنان

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 3 أبريل 2020 11:39 صباحاً - بعد موت بعض مشاهير الفن والدراما والكوميديا والموسيقى بفيروس كورونا، زاد خوف الممثلة الهندية بريانكا شوبرا وزوجها المغني الأمريكي نيك جوناس، فماذا فعلا للإطمئنان على نفسهما منه؟

ويتخوف الآن الكثير من مشاهير العالم ككل الناس العاديين من التقاط عدوى فيروس كورونا خصوصاً ممن يعانون من أمراض مزمنة مثل: بريانكا شوبرا وزوجها نيك جوناس.

​وللاستفسار والمشاركة بفائدة المعلومات الطبية الوقائية مع متابعيها، نشرت نجمة بوليوود الشهيرة بريانكا شوبرا إتصالاً جرى بينها وبين مدير عام ​منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، والقائدة الفنية لمنظمة الصحة العالمية لـ فيروس"كورونا" المعروف طبياً باسم " كوفيد 19"، والدكتورة ماريا فان كيرخوف، مقدمة معلومات إلى جمهورها عن فيروس كورونا، من خلال هذه المحادثة المباشرة التي بثتها كاملة على صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي. وعلقت :"هناك الكثير من المعلومات المتداولة حول كوفيد19. والآن نحن جميعا نبحث عن الوضوح، أصدقائي الأطباء في منظمة الصحة العالمية WHO ،الذين يعملون على الخطوط الأمامية لمحاربة الفيروس يقدمون لنا إجابات مباشرة ".

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أما المغني الأمريكي نيك جوناس،زوج بريانكا شوبرا ،فأشار إلى أنه مصاب بداء السكري المزمن ،من النوع الأول،وبريانكا شوبرا هي الأخرى مصابة بمرض الربو التنفسي ،متسائلا : هل هما أكثر عرضة للإصابة بفيروس "كوفيد 19" ؟

وأتت مجمل الإجابات تركز على ضرورة الوقاية وطرقها من غسل اليدين، والعكس في مرفقك وعدم المصافحة، وتجنب التجمعات والتواصل الاجتماعي المباشر.

من جهة أخرى ساهمت بريانكا مع زوجها بكتابة أغنية لجماهيرهما على مواقع التواصل الاجتماعي، يمكنهم غناؤها أثناء غسل اليدين، وذلك في إطار نشر الوعي عن أهمية اتباع إرشادات الوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 .

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