حنان أبوالضياء تكتب: السينما العالمية.. عرَّاف الأوبئة البيولوجية

الشاشة الفضية اقتحمت عالم الفيروسات منذ أكثر من نصف قرن

السينما لم تكن فقط بمثابة القوة الناعمة المستخدمة للسيطرة على الشعوب ولكن الأيام أثبتت أنها بمثابة عراف الأوبئة البيولوجية من فيروسات عرفناها مؤخرا من كورونا و«هانتا»، ثمة مئات من الأعمال منها فيلم إبادة (Annihilation) 2018. من كتابة وإخراج أليكس جارلاند، مقتبس من رواية بنفس الاسم لجيف فاندرمير. الفيلم من بطولة نتالى بورتمان. الأحداث تتابع مجموعة عالمات عسكريات يدخلن منطقة حجر صحى غامضة تدعى «الوميض» (The Shimmer) تحتوى على كائنات ومسطحات متحولة جينيًا. من خلال منظمة سرية اسمها Southern Reach تقوم بتنظيم بعثات استكشافية علمية إلى منطقة تُسمى بالمنطقة X، حيث تعتبر هذه الأخيرة مكانا غير مأهول وجزءا مهجورا لم تَعُد قوانين الطبيعة تنطبق عليه على الإطلاق، حيث سيتم إرسال فريق مكون من أربع نساء؛ عالمة أحياء، عالمة أنثروبولوجيا، طبيبة نفسية ومتخصصة فى مسح الأراضى من أجل تقصى ماهية هذا المكان، ويُعتبرون البعثة رقم 12 التى تذهب لهذه المنطقة X، البعثات الأخرى السابقة قام بعض من أعضائها بالانتحار، هناك من تعرض لسرطانات خطيرة، هناك من أُصيب بصدمات نفسية وآخرون اختفوا ولم يعودوا أبدا.

أما فيلم السديم (The Mist) 2007 مبنى على رواية بنفس الاسم للكاتب ستيفن كينج، والفيلم من إخراج فرانك دارابونت وبطولة توماس جين، أندريه بروير، لورى هولدين ومارسيا جاى هاردن، عن بلدة تهاجمها أسراب من الكائنات الغريبة ربما تكونت إثر عمليات تجارب بيولوجية تقام فيها أو عمليات تجارب فضائية لفتح بوابة لمكان آخر فى الكون، ومن خلال رجل يصطحب ابنه للتسوق فى مركز تجارى وهناك يبدأ الضباب بالتجمع حتى تغطى المكان، وتحجب الرؤية عن الجميع، ويبقى الرجل وابنه مع كل من فى المكان، محبوسين داخل المركز التجارى، وينتظرون أن تختفى السحب، ولكنهم يكتشفون أن هناك حشرات وحيوانات غريبة تبدأ بقتل كل من حاول الخروج من المتجر؛ وتقوم امرأة بأخذ دور الواعظة لتلهمهم بأن خالقهم يقتلهم (يعاقبهم) بسبب أفعالهم وأفعال كل من على سطح الأرض، فينقسم كل من المتجر إلى فريقين؛ فريق يحاول الهروب من المتجر إلى المجهول وفريق يبدأ بالصلاة الا ثلاثة أشخاص من الجيش يعرفون ما يحدث تقريبا فينتحر اثنان منهم ويتهم الآخر بما حدث لهم فيقتله الفريق الأول ويرمونه للحيوانات؛ وبعد النزاع بين الفريقين يخرج الفريق الثانى الذى يضم الرجل والطفل وآخرين؛ فيصل خمسة منهم إلى السيارة ويتابعون الطريق إلى أن ينفد الوقود من السيارة فيجدوا أن ما قاموا به لا فائدة منه فيتفقوا على الانتحار ولكن لا يجدون معهم الا أربع رصاصات فيقتلهم الرجل ويخرج لمواجهة الحيوانات ولكنه يندم على ذلك فورا بعد أن يظهر الجيش بعده ينقذ من بقى حيا.

أما الشيء (the thing) 2011 من بطولة مارى إليزابيث وينستد وجويل إجيرتون وأولريش تومسن وإريك كريستيان أولسن، أحداثه حول قارة أنتاركتيكا وهى قارة معروفة بجمالها وبهائها، كما أنها موطن معزول لعمليات الاكتشاف العلمى، وتصبح المهمة هناك كيفية البقاء على قيد الحياة عندما اكتشف أحد العلماء الدوليين مخلوقا غريبا وخطيرا، والصدمة الكبرى أنهم قد تقطعت بهم جميع السبل فى تلك المستعمرة، هذا المخلوق لديه القدرة على تحويل نفسه إلى نسخة كاملة من أى كائن حى. ولكن فى الداخل فلا يزال كائنا غير بشرى. ينتشر الوباء بين مجموعة من الباحثين وذلك الغزو من كوكب آخر. وقد سافرت عالمة الحفريات مارى فى بعثة إلى تلك المنطقة المهجورة، للانضمام إلى الفريق النرويجى العلمى والتى تعثرت خلال عبور السفينة خارج الكرة الأرضية، ودفنها فى الجليد، وتكتشف ذلك الكائن الغريب، وفجأة يظهر الكائن ويطلق سجناءه المجمدين، وتنضم كيت وكارتر إلى طاقم الطائرة، للحفاظ على أنفسهم على قيد الحياة وحماية أنفسهم من هذه المخلوقات الغريبة.

أما عداء المتاهة: علاج الموت من إخراج ويس بول، استنادًا على رواية علاج الموت، وهى الفصل الأخير فى ثلاثية عداء المتاهة، التى كتبها جيمس داشنر، مع سيناريو من قبل تى

إيس نولين. حيث ينطلق البطل الشاب (توماس) فى مهمة للبحث عن علاج لمرض مميت يدعونه بـ(الوهج) وللقيام بذلك سيكون عليه اقتحام المدينة الأسطورية الأخيرة. يستعد توماس، نيوت، وفرايبين واللذان هما من ذوى المناعة ضد فيروس «Flare» الذى دمر سكان العالم، ومعهم مقاومة الذراع اليمنى فيقومون بعملية انقاذ حيث يحررون ذوى المناعة الآخرين من قطار يخص منظمة ويكيد، وهى منظمة مسئولة عن القبض على الأطفال ذوى المناعة وإقامة التجارب عليهم. فيتم اكتشاف أن مينهو، صديقهم المتبقى الذى تم أسره، لم يكن على متن ذلك القطار، الذى يتجه إلى «المدينة الأخيرة» وهى قاعدة عمليات منظمة ويكيد. وخلافا لأوامر فينس، زعيم الذراع اليمنى، يغادر الثلاثة معسكرهم لإنقاذ مينهو، الذى يتم تعذيبه وإقامة التجارب عليه من قبل منظمة ويكيد على أمل تطوير علاج للفيروس. يتوجه الثلاثة إلى المدينة الأخيرة ويتعرضون للهجوم من قبل «كائنات الكرانك» من البشر المصابين بالـFlare. ومع ذلك، يتم إنقاذهم من قبل خورخى وبرندا، اللذين ينضمان إليهم لاحقا. ثم ينجحوا فى الوصول إلى داخل جدار المدينة الأخيرة، الذى يحمى المدينة من كائنات الكرانك. وفى خارج الجدار، يتجمع الناس احتجاجًا ليتم السماح لهم بالدخول إلى المدينة. فتقوم المنظمة بإطلاق النار على المتظاهرين، ويتم القبض على المجموعة من قبل رجال ملثمين ويتم نقلهم إلى مخبأ. واحد من الرجال الملثمين يكشف عن أنه غالى، صديقهم الذى نجا من هجوم مينهو عليه فى نهاية الجزء الأول The Maze Runner. يأخذهم غالى لرؤية لورانس، زعيم التمرد لأولئك الذين يحتجون خارج الجدران، فيساعدهم على دخول المدينة الأخيرة من خلال مدخل سري.

utbreak هو فيلم أمريكى عن الكوارث الطبية عام 1995 أخرجه فولفجانج بيترسين واستند إلى كتاب ريتشارد بريستون الواقعى The Hot Zone من بطولة داستن هوفمان ورينيه روسو ومورجان فريمان ودونالد ساذرلاند، ويشارك فى بطولة كوبا غودينغ جونيور وكيفين سبيسى وباتريك ديمبسي. يركز الفيلم على تفشى فيروس خيالى يشبه الإيبولا، موتابا، فى زائير ولاحقًا فى بلدة صغيرة فى الولايات المتحدة. يتم تعيينه فى المقام الأول فى معهد الأبحاث الطبية للأمراض المعدية التابع لجيش الولايات المتحدة ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ومدينة سيدار كريك الخيالية، كاليفورنيا. تتكهن مؤامرة الفاشية إلى أى مدى قد تذهب الوكالات العسكرية والمدنية لاحتواء انتشار مرض معدٍ مميت.

فى عام 1967، أثناء تمردات كيسانجانى، تم اكتشاف فيروس يسمى موتابا، والذى يسبب حمى مميتة، فى الغابة الأفريقية. لإبقاء الفيروس سرا، يقوم ضباط الجيش الأمريكى دونالد مكلينتوك وبيلى فورد بتدمير المخيم حيث أصيب الجنود. بعد ثمانية وعشرين عامًا، تم إرسال العقيد سام دانيلز، اختصاصى الفيروسات فى USAMRIID، للتحقيق فى تفشى المرض فى زائير. يقوم هو وطاقمه المقدم كاسى شولر والمجنّد الجديد الرائد سالت، بجمع المعلومات والعودة إلى الولايات المتحدة. فورد، وهو الآن جنرال عميد وضابط دانيلز الأعلى، يرفض مخاوف الأخير من انتشار الفيروس. يتم تهريب بيتسى، قرد الكبوشين ذى الرأس الأبيض الذى يستضيف الفيروس، إلى البلاد. أصيب جيمس «جيمبو» سكوت، وهو عامل فى مختبر اختبار الحيوانات، عندما سرق بيتسى لبيعه فى السوق السوداء. فشل Jimbo فى بيع Betsy إلى Rudy Alvarez (الذى يصاب أيضاً)، وهو صاحب متجر للحيوانات الأليفة فى قرية Cedar Creek الساحلية فى كاليفورنيا. بعد إطلاق القرد فى الغابة خارج مجتمع Palisades القريب، يصاب بأعراض فى رحلة إلى بوسطن ويصيب صديقته أليس. يتم التحقيق فى مرضهم من قبل الدكتورة

Advertisements

روبرتا كيو، عالمة مركز السيطرة على الأمراض وزوجة دانييلز السابقة. يموت كل من Jimbo وAlice وRudy، لكن Keough يقرر أنه لم يصب أحدا فى بوسطن. يصاب أحد فنيى المستشفى فى Cedar Creek عندما يكسر قارورة دم رودى عن طريق الخطأ. يتحول الفيروس بسرعة إلى سلالة قادرة على الانتشار مثل الأنفلونزا، وتصبح محمولة فى الهواء وتتسبب فى إصابة عدد من الأشخاص فى قاعة سينما. يسافر دانييلز إلى سيدار كريك ضد أوامر فورد، وينضم إلى فريق كيو مع شولر والملح. عندما بدأوا فى البحث عن القرد، قام الجيش بفرض حجر صحى على المدينة وفرض الأحكام العرفية. تصاب شولر عندما تمزق بدله، وتلتصق كيو بنفسها بإبرة ملوثة أثناء علاجها. عندما يوفر فورد مصلًا تجريبيًا يشفى السلالة الأصلية، يدرك دانيلز أنه كان على دراية بالفيروس قبل تفشى المرض. يتعرف دانيلز على عملية Clean Sweep، وهى خطة للجيش لاحتواء الفيروس عن طريق قصف سيدار كريك، وحرق المدينة وسكانها، ظاهريًا لمنع توسع موتابا إلى أبعاد وبائية.

أما فيلم حجر 2: المحطة (Quarantine 2: Terminal) سنة 2011 بطولة مرسيدس ماسون وجوش كوك وهو الجزء الثانى من سلسلة أفلام «حجر». يدور أثناء سفر رحلة جوية من كانساس إلى لوس أنجلوس، يحضر المدرس (هنري) قفصا من حيوانات الهامستر للسفر معه على الطائرة، لأغراض علمية، يخبره قائد الطائرة، وبعض الركاب أن هذا الأمر ممنوع، يباغت أحد الهامستر الراكب (رالف)، ويقضم أصبعه، يصاب (رالف) بحالة هياج شديدة، ويهاجم المضيفة (باولا)، وينتشر الرعب فى المكان، يطلب قائد الطائرة الهبوط الاضطرارى، ويفاجأ الركاب بأن السلطات حولت المطار إلى مكان حجر صحى، ليس له مخرج، وأن عليهم البحث عن مخرج للهرب.

أما المريض رقم صفر (Patient Zero) 2018 من بطولة ستانلى توتشى ومات سميث وناتالى دورمر؛ حيث ينتشر وباء عالمى يصيب الجنس البشرى فى كل مكان على الأرض ويحولهم إلى أشخاص عنيفين يتصرفون كالزومبى، يمتلك أحد الأشخاص موهبة القدرة على التخاطب مع الأشخاص المصابين بلغتهم، يسعى هذا الشخص لتأمين حياة الناجين والهروب من المصابين فى مطاردة بهدف الوصول للعلاج من خلال مريض معين.

أما حمى الكوخ: المريض رقم صفر (Cabin Fever: Patient Zero) هو فيلم رعب تم إنتاجه فى الولايات المتحدة وصدر سنة 2014 بطولة ريان دونوهو وبراندو إيتون وجيليان مورى وشون أستين وهو الجزء الثالث من سلسلة أفلام «حمى الكوخ». ففى جو من الرعب يرصد الفيلم مجموعة من الأصدقاء ذهبوا فى رحلة بحرية إلى منطقة البحر الكاريبي. تبدو الرحلة من الوهلة الأولى جميلة وهادئة وأنها مليئة بالمرح والاستجمام. سرعان ما يتبدد كل ذلك وتنقلب الرحلة لهلع وكرب بعد أن تصطدم بمركب للأبحاث العلمية. تصبح حياة كل شخص مهددة بالضياع والموت حيث أن هناك فيروسًا آكلا للحوم البشر طليقا ويبحث عن ضحية تلو الأخرى، وعلى كل شخص النجاة بروحه من الموت.

وهناك فيلم حمى المقصورة (Cabin Fever) 2016 بطولة ماثيو دإداريو وجايج جوليغيتلى وهو عبارة عن إعادة صناعة لفيلم يحمل نفس الاسم صدر سنة 2002. وتدور أحداث الفيلم حول مجموعة مكونة من خمسة أصدقاء يذهبون خلال دراستهم فى الجامعة فى عطلة نهاية الأسبوع لقضاء وقت ممتع معًا فى سيارتهم المخصصة لتلك الرحلات، وخلال النزهة يتعرضون لهجوم مفاجئ من فيروس آكل للحوم.

Virus Undead فيلم ألمانى لعام 2008 من إخراج وولف وولف وأوموثى، من تأليف وولف جانكه، وبطولة فيليب دان، بيرثى وولتر، أنا بروير، نيكولاس يورجنز، ومارفن جرونين. يتعلق السيناريو بمجموعة من طلاب الطب والسكان المحليين فى بلدة صغيرة يعانون من انتشار فيروس H5N1 الطافر الذى يتسبب فى تحول الناس إلى كائنات الزومبي. يكتشف البروفيسور بيرجن، الباحث الطبى الشهير، لقاحًا ضد فيروسى شبيه بفيروس H5N1. ومع ذلك، يشير بحثه إلى أن الفيروس قد تحور وتسبب فى زيادة العدوان فى الطيور المحلية. أثناء بحثه فى هذه الظاهرة، يتعرض لهجوم وقتل من قبل رعايا الاختبار، قطيع من الطيور العنيفة. ويستخدم روبرت ومارلين، وهو طالب فى علم الأحياء، مختبر البروفيسور بيرجن لتحليل الفيروس. روبرت يحث يوجين على المساعدة، لكن يوجين يرفض بحثهم على أنه دعاة لا طائل من ورائهم يقتلون باتريك. عندما ينقذهم باتريك اللاوعى من قروى طائش دخل القصر، يرفض الآخرون قتله. بدلًا من ذلك، يربطونه بالطابق العلوى ويواصلون أبحاثهم. يغادر يوجين بغضب عندما يقترح روبرت أنه أيضاً مصاب، وتهرب فانيسا إلى الغابة المجاورة. بما أن يوجين بصدد التحول، فهو يساعد فانيسا على هزيمة العديد من القرويين المصابين، لكنه يتحول إلى معادٍ. فى لحظة الوضوح، ينتحر. ويهرب روبرت ومارلين إلى أعلى القصر، حيث يدركان أنه لا مفر سوى القفز. روبرت ينجو من السقوط، لكن مارلين لا تنجو. مع اقتراب الفجر، يقتحم الجنود الممتلكات ويقتلون سكان المدينة المصابين ويأخذون روبرت للاختبار. مقتنعًا بأن روبرت غير مصاب، يؤكد العالم المنافس للبروفيسور بيرجن بثقة أنه سيتم التحكم فى الوضع قريبًا، لكن روبرت يجادل فى أنه يمكن إيقاف الفيروس.