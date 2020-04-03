لحظة مؤثرة جداً بين عابد فهد وزوجته زينة يازجي والأخيرة تبكي متأثرة-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الإعلامية ​زينة يازجي​ المتابعين عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي لحظة مؤثرة بينها وبين زوجها الممثل السوري ​عابد فهد​، إذ ظهرت وهي تقوم بإتصال مصور معه عبر هاتفها الجوال إحتفالاً بعيد ميلادها، كونه لم يتمكن من التواجد معها بسبب إضطراره للبقاء في لبنان خلال هذه الفترة على إثر إغلاق المطار والحدود للحدّ من إنتشار فيروس كورونا.

وظهر فهد في الفيديو وهو يغني لليازجي "عيد ميلاد سعيد" ويغازلها، لتطلب منه ممازحةً ان يطفىء الشمعة من عنده، فيما بدا صوتها يرتجف من شدّة تأثرها ولم تستطع أن تتمالك دموعها.

وعلّقت اليازجي على الفيديو بالقول:"غريبة هذه الدنيا! و غريب قدرتنا على التأقلم، و تحويل الألم الى أمل. عيد ميلادي في زمن التباعد الاجتماعي و الكورونا كان مزيجا غريبا من المعايدة عن بُعد و الاحتفالات الرقمية. عابد محجوز في لبنان حيث كان في تصوير مسلسل الساحر و تم ايقاف التصوير و لكن ايضا الطيران".