محمد هنيدي يكشف عن إصابته بهذا الفيروس-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - شارك الممثل المصري ​محمد هنيدي​ المتابعين عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة له من على شاطئ البحر، كان إلتقطها مؤخراً، وعلّق عليها ساخراً:"شوفت البحر فقلت اخد معاه صورة للذكرى .. اشوفك قريب يا حبيبي".

وبعد الجدل الذي أثير حول هذه الصورة، إذ إستغرب بعض المتابعين تواجده في الخارج وعدم إلتزامه بالحجر المنزلي للحد من تفشي فايروس كورونا، عاد وعلّق قائلاً:"الصورة كانت من شهر وملتزمون بالحجر الصحي بس في السرير بسبب ميكروب في المعدة".

يشار إلى أن آخر أعمال هنيدي الفنية مسلسل "أرض النفاق" الذي لعب بطولته الى جانب هنا شيحة ودلال عبد العزيز وسامي مغاوري ‏ومحمد ثروت وليلى عز العرب وسلوى محمد علي ومحمد محمود، سيناريو وحوار أحمد عبد الله، وإخراج ماندو العدل‎.



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