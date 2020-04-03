نادين الراسي تكشف سبب إبتعاد خطيبها عنها.. بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - بعد أن لاحظ متابعو الممثلة اللبنانية ​نادين الراسي​ غياب خطيبها عن منشوراتها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، وما أن أطلّت في بث مباشر، حتى سألها أحد المتابعين: "أين هو خطيبك مجد؟".

وأجابت نادين على هذا السؤال، كاشفةً أن إقفال الحدود بين البلدان بسبب إنتشار فيروس كورونا، أبعدهما موقتاً عن بعضهما.

وقالت: "خطيبي علقان بأفريقيا بنيجيريا... وقيل إنهم سيأخذون بعين الإعتبار الجالية اللبنانية الموجودة في هذه البلدان من أجل مساعدتهم على العودة إلى بلدهم".

وأضافت نادين: "يتابع المسؤولون هذا الموضوع وحُكي عنه في الإعلام.. انشالله هالأسبوع بيرجعوا وبيرجعولي مجد معهم".

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