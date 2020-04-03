الصورة الأكثر وضوحاً لوجه إبن ميريام فارس

ميرنا وليد - بيروت - فاجأت الفنانة اللبنانية ​ميريام فارس​ متابعيها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، بنشر صورة شبه واضحة لوجه إبنها "جايدن".

وظهر إبنها في الصورة، وهو يختبئ في علبة ألعاب ذات واجهة شفافة، واضعاً يديه على عينيه.

وعلّقت ميريام على الصورة، قائلة: "مكان جديد للاختباء".

وتمضي ميريام مرحلة الحجر المنزلي، برفقة زوجها وطفلهما. وظهرت في مقطع مصور وهي تحضر البسكويت وتلعب بالطحين في المطبخ مع إبنها، الذي كان يرشها بالطحين ويشارك أيضاً في تقطيع العجينة، كما أنه أفسدها عدة مرات وهو يلهو بها.

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