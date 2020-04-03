اصابة نجل جوليا بطرس بـ فيروس كورونا

كتب امير فتحي في الجمعة 3 أبريل 2020 10:52 صباحاً - أصيب نجل الفنانة اللبنانية، جوليا بطرس، بفيروس كورونا خلال وجوده في بريطانيا للدراسة. وكشف الوزير السابق الياس بو صعب، زوج جوليا بطرس، عن اصابة ابنه بالكورونا في لندن. وقال الياس بو صعب في حديث لبرنامج “صار الوقت” على شاشة الـ “ام تي في” : “ابني اصيب بالكورونا في لندن مثله مثل 70 % من طلابنا هناك واشكر الله على سلامته وادعو لسلامة الجميع”. وأضاف : “ابني بانتظار حل الحكومة للعودة الى لبنان”.

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