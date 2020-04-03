شاهد.. صافيناز تعبر عن اشتياقها للرقص بهذا الفيديو!

كتب امير فتحي في الجمعة 3 أبريل 2020 10:52 صباحاً - عبرت الراقصة صافيناز عن اشتياقها للعودة الى ممارسة نشاطها المعتاد والعودة الى إحياء حفلات الرقص. ونشرت صافيناز مقطع فيديو لوصلة رقص لها طهرت فيها ببدلة رقص ذهبية وعلقت كاتبة: “أشتاق الى حلبة الرقص”. وكانت صافيناز قد أثارت الجدل منذ ايام بعد ظهورها على البحر في فترة العزل المنزلي.

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