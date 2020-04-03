دانييلا رحمة بإطلالة ساحرة وجريئة!

كتب امير فتحي في الجمعة 3 أبريل 2020 10:52 صباحاً - شاركت الفنانة اللبنانية دانييلا رحمة متابعيها على انستغرام بمجموعة صور من احدث جلسة تصوير خصعت لها. وظهرت دانييلا رحمة في الصور بإطلالة ساحرة وجريئة وعلقت كاتبة: “قلب بدون احلام مثل طائر بدون ريش”. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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