شيرين عبد الوهاب تطلق العد التنازلي لطرح أغنيتها الجديدة “مش قد الهوى”

متابعة بتجــــــــرد: تستعد النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب لطرح أحدث أغانيها “مش قد الهوى”، حيث تعود من خلالها إلى جمهورها بعد فترة غياب، وذلك منذ صدور آخر أعمالها الغنائية ألبوم “نساي”.

وقد غرّدت شيرين بقرب صدور الأغنية الجديدة عبر صفحتها الرسمية في موقع “تويتر” قائلة: “حبايبي أغنيتي الجديدة اللي وعدتكم بيها.. مش قد الهوى.. قريباً على يوتيوب”.

كما بارك لشرين بصدور الأغنية الملحن محمد رحيم قائلاً: “في محاولة جادة لتقديم أعمال جديدة لكل الجمهور الغالي في مصر والوطن العربي والعالم في هذه الفترة حتى يشارك الفنان جمهوره كل لحظة في هذه الظروف ويا رب الغنوة تعيشوا معاها ولو لحظة سعادة استنوا”.

أغنية “قد الهوى” كلمات الشاعر الغنائي محمد الغنيمي، ألحان محمد رحيم وتوزيع أحمد ابراهيم.

وكانت شيرين عبد الوهاب قد عادت إلى التواصل مع الجمهور من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بعد غياب دام لأكثر من 5 أشهر، بعد قرارها بإغلاق جميع حساباتها على السوشيال ميديا.