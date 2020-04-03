راغب علامة في أجدد صوره.. علامة فارقة في عالم الفن

متابعة بتجــــــــرد: ظهر السوبر ستار راغب علامة على غلاف مجلة GQ الشرق الأوسط وفي جلسة تصويرية للمجلة لاقت إعجاب الكثيرين حيث رأوا أن الصور غير مألوفة ومغامرة جريئة من راغب الذي لطالما كان علامة فارقة في عالم الفن.

وجاءت الجلسة التصويرية التي خصّ بها راغب علامة مجلة GQ على غرار جلسات التصوير التي يعقدها نجوم الغرب، فيخرجون بصورهم من إطار إطلالاتهم المعتادة.

تلقى راغب علامة مع نشر صوره الجديدة آلاف التعليقات والرسائل الإلكترونية التي أعرب من خلالها محبّوه عن إعجابهم بالصور، فاتفق الأغلبية على أنه نجح في الظهور بستايل جديد وإطلالة مغايرة ومختلفة عن باقي صوره.

الجدير بالذكر أن راغب علامة كان قد أصدر جديده الغنائي باللهجة الخليجيّة بعنوان “كان غيرك أشطر” من ألحان طلال منذ فترة، وما زالت الأغنية تحقّق نجاحاً ملحوظاً على كافّة المنصّات الموسيقيّة الإلكترونيّة.

على صعيد آخر، يواصل راغب علامة العمل على عدد من الأغاني باللهجتين اللبنانية والمصرية، حيث من المقرر أن يطرح هذه الأغاني تباعًا في الفترة المقبلة.