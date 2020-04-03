عادل امام على هذه الشاشة في رمضان 2020

بدأت قنوات MBC بالترويج لمسلسل “فلانتينو” بطولة النجم المصري عادل إمام، تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام.

المسلسل سيعرض على محطة MBC1 خلال الشهر الفضيل ويضم الى جانب الزعيم نخبة من أهم نجوم الشاشة المصرية، ابرزهم دلال عبد العزيز، داليا البحيري، محمد كيلاني، هدى المفتي وغيرهم.

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هذا ويلعب إمام في هذا المسلسل دور رجل أعمال، صاحب مجموعة مدارس دولية، حيث يواجه مشاكل وأزمات تتعرض لها سلسلة المدارس التي يمتلكها. هذا ولا يخلو المسلسل من قصص عاطفية عديدة، لتتواصل الأحداث في إطار تشويقي اجتماعي.

نشير ان “إمام”كان قد غاب لأول مرة عن الموسم الرمضاني في عام 2019 بعد سبع سنوات من التواجد في الشهر الفضيل.

نذكر ان عادل امام كان قد تعرض في الفترة الأخيرة لأزمة صحية شديدة، استدعت نقله إلى المستشفى، حيث أكد نجله رامي إمام الى أن والده تعرض لأزمة صحية شديدة، بسبب ارتفاع في درجة حرارته ونزلة برد استدعت مكوثه في المنزل، بناء على أوامر الأطباء.