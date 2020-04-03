جيني إسبر تتحدث عن يوماتها بالحجر الصحي.. وابنتها تهتم بإطلالتها

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

شاركت النجمة السورية جيني إسبر موقع فوشيا حصرياً بفيديو من يومياتها بالحجر المنزلي الذي تقضيه برفقة ابنتها ساندي.

وقالت إسبر بينما كانت تمارس الرياضة في المنزل وتؤدي أحد التمارين الرياضية، إنها تقضي مع ابنتها وقتاً جميلاً وممتعاً في منزلها، وتحاول أن تستثمره بالشكل الأمثل دونما ضجر، مستغلة كل مايرفع من معنوياتهما وطاقتهما، معتبرة أن الطاقة هي الأساس الذي على الإنسان ألا يتخلى عنها، خاصة في ظل ما نمرّ به حالياً.

وقالت ابنتها الطفلة الجميلة ساندي إنها تقرأ مع والدتها القصص المتنوعة، وتمارسان هواية الرياضة، وتتولى وضع المكياج للنجمة جيني لتؤكد الأخيرة أن ابنتها تتفنن بوضع المكياج وتحبّ الاهتمام بإطلالة والدتها.

وأكدت النجمة السورية أن المطلوب خلال فترة الحجر الصحي ليس فقط العناية بالصحة الجسدية، إنما أيضاً العناية بالصحة النفسية، والمعنويات، والطاقة هي أمر هام لمحاربة العديد من الأمراض، وحثت الجمهور على الانتباه إلى الغذاء الصحي، والاهتمام بالمناعة، وعدم الضجر من المرحلة الآنية.

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وخلال الفيديو، شاركت إسبر متابعي موقع فوشيا حصرياً اللحظات التي تهتم فيها ابنتها بإطلالتها وهي تضع المكياج لتبدو كخبيرة في الاهتمام بعالم الجمال والتجميل، وطفلة محبّة لوالدتها حيث تبدو الصداقة واضحة بينهما.

وفي النهاية، نصحت إسبر كل متابعي موقع فوشيا وجمهورها أن يلتزموا منازلهم بغية مرور هذه الفترة، ومواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد إلى أن تعود الحياة إلى طبيعتها وكل إلى عمله.

دراما رمضان

من جانب آخر، تطل النجمة السورية على جمهورها في رمضان المقبل بعملين هما "حرملك2" إخراج تامر اسحق وإنتاج كلاكيت ميديا، وتستمر بشخصيتها "فيكتوريا" التي تعيش تطورات الأحداث في الحرملك.

كذلك ستظهر في مسلسل "يوماً ما" بإطلالة غجرية متميزة بشخصية "ماريا" التي تمر بأحداث كثيرة ومختلفة قبل أن تعيش قصة حب كبيرة جدُا.

ويعرض لها حالياً مسلسل "ببساطة2" إخراج تامر إسحاق و إنتاج شركة روي للإنتاج الفني، الذي تشارك فيه ببطولة بعض لوحاته المنفصلة بشخصيات مختلفة، ويتناول العمل أوضاعاً عامة واجتماعية وحياتية مختلفة بطريقة كوميدية لطيفة.