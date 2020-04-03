كاتيا كعدي تكشف مصير خطيبها.. والخطة "ب" الخاصة بزفافها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

فاجأت الممثلة ومقدمة البرامج اللبنانية كاتيا كعدي، منذ أشهر، جمهورها بالإعلان عن ارتباطها برجل الأعمال فارس دانيال في حفل أقامته على متن أحد اليخوت في يوم عيد ميلادها نفسه.

الخِطبة تمت سابقا، وبررت كعدي إخفاء الأمر بأنها لم تكن ترغب في إعلانها، لكي لا تصبح حياتها الخاصة تحت الضوء، مستدركة أنها تراجعت وأحبت أن تشارك اللبنانيين فرحتها في ظل الثورة التي كان يشهدها لبنان.

وأشارت كاتيا كعدي إلى أن خطيبها رجل أعمال يعمل بين مصر وأفريقيا ويعيش في لبنان، تعرفت عليه عن طريق صديق مشترك؛ إذ كانت العلاقة بداية مجرد صداقة، وشعرت بأنه شخص متفهم وداعم يحترم عملها ويحبه ويقدره، وهذا أمر مهم جدا بالنسبة لها كفنانة.

وأضافت أنه من المعروف أن ظروف عمل الممثلة يمكن أن تتطلب منها أحيانا التأخر بالتصوير أو العمل خارج الوطن، ووجود شخص غير متفهم يمكن أن يعرقل حركتها وينعكس سلبا على عملها.

وأكدت أن خطيبها يتابعها كفنانة ويحب تمثيلها، وهو أخبرها هذه التفاصيل عندما أصبحا قريبين من بعضهما بعضا، ومع الوقت تطورت العلاقة، إلى أن فاجأها وطلب يدها للزواج.

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وأوضحت أن الحب أساسي، لذا لا يمكن أن ترتبط إذا لم تحب الشريك، معلنة أن الزواج سيكون في شهر حزيران من هذا الصيف.

من جهة ثانية، ستشارك الممثلة كاتيا كعدي في مسلسل جديد بعنوان "جنوبية"، كتابة الممثلة آية طيبة، وإخراج كنان إسكندراني، وإنتاج مروة غروب لصاحبها المنتج مروان حداد.

وسوف تجسد الفنانة خلال العمل دور امرأة متزوجة من رجل غني ولديها طفل، تعمل ما بوسعها للحفاظ على ثروته وميراثه من والده، في مواجهة طمع عائلة زوجها، وأحداث المسلسل تدور وسط صراع درامي متصاعد.

ولعبت أيضًا دور المرأة المنكسرة في شخصية ريموندا في مسلسل "متل القمر". كذلك تنقّلت كاتيا في أدوارها الدرامية بين المرأة الشريرة في مسلسلات عدة، كما لعبت دور ياسمينا بمسلسل "البيت الأبيض"، وتحملت خيانة زوجها، فعاشت صراع الخيانة وانكسار الزوجة.

الفيديو المرفق، تعرض خلاله الممثلة كاتيا كعدي أجواء الحجر المنزلي الذي تعيشه، كباقي الفنانين الذين يكشفون ظروفهم المنزلية حاليا، وذلك للوقاية من فيروس كورونا المستجد.