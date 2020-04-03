مروان خوري يُغنّي لأبطال الكورونا

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"الخليج 365" من بيروت: أطلق الفنان اللبناني مروان خوري أغنية قصيرة تحمل عنوان “هيدي مش غنية، تحية للطاقم الطبي والقوى الأمنية والصليب الأحمر اللبناني الذين يخاطرون بحياتهم من أجل حماية الناس من فيروس “كورونا”.

وعبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام شارك مروان مقطع من الأغنية التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير واعتبرها بارقة أمل تحمل في طياتها الفرج القريب.

ويقول المقطع: “هيدي مش غنّية هي إلهُنْ تحية ليلّي عم يتعبوا ويخاطروا بحياتن كرمال البقية وهيدي اعظم قضية يحملها انسان لخيو الانسان بإسم الانسانية وهيدي مش غنية”.

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