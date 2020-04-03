هند البلوشي تعمل على نشر الوعي من مخاطر "كورونا"

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام







"الخليج 365" من بيروت: في ظلّ ما يعانيه العالم أجمع من أزمة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، بدأت الفنانة هند البلوشي في المساهمة بنشر الوعي حيال خطورة الفيروس، وسخرت لأجل ذلك رقم هاتفها الشخصي وتحديداً تطبيق «واتساب» حتى تبقي أصحاب الأرقام المسجلة في هاتفها على علم مسبق بالمستجدات، كما سخرت جميع حساباتها في «السوشيال ميديا» لأجل هذا الأمر.

وربما لا تكون البلوشي هي الفنانة الأولى التي تُقدم على هذه الخطوة، لكنها بشكل أو بآخر تفاعلت بصورة إيجابية مع الحدث، تاركة بصمة ذات تأثير على جمهورها.

وفي هذا الشأن، قالت البلوشي في تصريح لـجريدة «الراي» الكويتية: «ما أقوم به واجب ولا نقاش فيه بتاتاً، فالجميع يعمل من مجاله على قدم وساق لأجل الكويت التي تستحق أكثر مما نعطيها، لكن اسمحوا لي بالإشارة إلى نقطة أثلجت صدري كثيراً، وهي أنه في الفترة الماضية ظهر كثير من الأعمال الفنية الداعمة لجهود كل من يقف في الصف الأول لأجمل حياتنا، وأنا أقول نعم هكذا يكون الفن رسالة، وهكذا يكون الفن تسجيلاً للتاريخ، وهكذا حين يشكر الفنان شعبه ويمجد إيثاره وعطاءه لوطنه. نعم، يستحقون التمجيد والشكر والثناء، إذ لم نرَ شعباً كشعب الكويت متلاحماً مترابطاً متوحداً موحداً لله وقانعاً بقدره وراضياً به، ويقوم كل بدوره وبأسلوبه وبطريقته حتى يعبر عن حبه وولائه وانتمائه لوطنه».

وأردفت البلوشي: «تلك الأعمال التي سمعناها خلال الأيام الماضية جاءت رداً على كل من تساءل أين هم الفنانون؟ ها هم يعملون بصمت ويصيحون بصوت واحد شكراً للبواسل الذين وقفوا في الصفوف الأمامية، وأنا بدوري أقول شكراً لكل زملائي على هذه الأعمال الفنية الراقية من دون استثناء، والتي ستتذكرها أجيال الكويت القادمة».



مواضيع قد تهمك :