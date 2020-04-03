ستيفاني صليبا تخشى الوسواس أكثر من كورونا

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر





"الخليج 365" من بيروت: لا تعيش الممثلة ستيفاني صليبا الوسواس من كورونا، لقناعتها بأن هذا الأمر قد يحمي من الوباء لكنه يجلب أمراضاً أخرى. ستيفاني الملتزمة الحجر الوقائي تتعامل بوعي مع هذا الفيروس، وتوظّف هذه المرحلة للقراءة والرياضة، بعدما حرمها ضغط الوقت في السابق من القيام بهما، هي التي لطالما كانت تردّد المثل القائل: "العمر بيخلص والشغل ما بيخلص".

صليبا لا تعرف مصير مسلسلهل الجديد الساحر الذي تقوم ببطولته مع عابد فهد ولم ينته تصويره بعد، وقد لا يلحق العرض في رمضان كما كان مخططاً له بسبب اجراءات العزل المنزلي الصحي التي طالت كافة القطاعات في لبنان.

مواضيع قد تهمك :