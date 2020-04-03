هيفاء وهبي تخشى السمنة خلال الحجر المنزلي

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"الخليج 365" من بيروت: بعد توصلّها الى قناعة بأن الحجر المنزلي سيطول، بدأت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بتنظيم نهارها وحددّت الخامسة عصر كل يوم موعداً لممارسة الرياضة في البيت، وإلاّ "ما رح يعود الباب يساعها للدخول والخروج" كما تقول.

النجمة اللبنانية تعترف "بالتخبيص" في الأكل من حلويات وفشار تحرص على إعدادها بنفسها، كي تحوي وحدات حرارية أقل من الأطعمة الجاهزة.

وكانت قد شاركت متابعيها فيديو من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات “انستغرام” وظهرت من داخل المطبخ وهى تعد العشاء وتمارس الرياضة.

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ومن ناحية اخرى انضمت هيفاء وهبي لحملة جمع التبرعات من أجل العائلات التي عانت بسبب فيروس كورونا، وهي الحملة التي تدعمها جمعية أجيالنا لجمع التبرعات.

ودعت وهبي لتوسيع حملة التبرعات، ووجهت الدعوة لعدد من الفنانين للانضمام لها.

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