يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك
"الخليج 365" من بيروت: بعد توصلّها الى قناعة بأن الحجر المنزلي سيطول، بدأت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بتنظيم نهارها وحددّت الخامسة عصر كل يوم موعداً لممارسة الرياضة في البيت، وإلاّ "ما رح يعود الباب يساعها للدخول والخروج" كما تقول.
النجمة اللبنانية تعترف "بالتخبيص" في الأكل من حلويات وفشار تحرص على إعدادها بنفسها، كي تحوي وحدات حرارية أقل من الأطعمة الجاهزة.
وكانت قد شاركت متابعيها فيديو من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات “انستغرام” وظهرت من داخل المطبخ وهى تعد العشاء وتمارس الرياضة.
ومن ناحية اخرى انضمت هيفاء وهبي لحملة جمع التبرعات من أجل العائلات التي عانت بسبب فيروس كورونا، وهي الحملة التي تدعمها جمعية أجيالنا لجمع التبرعات.
ودعت وهبي لتوسيع حملة التبرعات، ووجهت الدعوة لعدد من الفنانين للانضمام لها.
مواضيع قد تهمك :
كانت هذه تفاصيل خبر هيفاء وهبي تخشى السمنة خلال الحجر المنزلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.