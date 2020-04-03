شكرا لقرائتكم خبر عن مصائب قوم عن قوم فوائد.. حمدى الميرغنى أكثر المستفيدين من أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مصائب قوم عن قوم فوائد، هذا المثل ينطبق على الفنان حمدى الميرغنى فى هذه الفترة الصعبة التى تشهدها البلاد، والتى ألقت بظلالها على الفن وسوق الدراما بوجه الخاص، بعدما أدت الأوضاع الحالية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا إلى عدم اتضاح الرؤية بشكل كامل لموسم دراما رمضان هذا العام، إلا أن الميرغنى أصبح أكثر الفنانين حظاً هذا الموسم.



حمدى الميرغنى

ومع حالة القلق التى يعيشها صناع الدراما والفنانين واحتماليات توقف أو تأجيل بعض الأعمال التى يتم تصويرها حالياً، يجد حمدى الميرغنى ضامناً لمكانه فى دراما رمضان بمسلسلين جاهزين للعرض وهما العملين الوحيدين اللذين تم الانتهاء من تصويرهما قبل حدوث أزمة فيروس كورونا، الأول من بطولته والثانى يقف فيه أمام الزعيم عادل إمام، ليس ذلك فقط بل يظهر أيضاً كضيف شرف فى مسلسل.

ويقدم حمدى الميرغنى أولى بطولاته فى الدراما هذا العام بمسلسل كوميدى بعنوان "اتنين فى الصندوق" الذى يقوم ببطولته بصحبة صديقه محمد أسامة (أوس أوس)، حيث تم الانتهاء من تصويره أواخر العام الماضى وكان مرشحا للعرض فى الموسم الشتوى، لكن تم تأجيله ليكون من أوائل الأعمال التى تحجز مكانها فى دراما رمضان هذا العام.



حمدى الميرغنى واوس اوس فى كواليس اتنين فى الصندوق

"اتنين فى الصندوق" كان يحمل اسم "روحين فى ذكيبه" قبل تغييره فى أواخر أيام التصوير، وهو بطولة حمدى الميرغنى وأوس أوس ونهى عابدين وصلاح عبد الله وبيومى فؤاد وانتصار ورحاب الجمل وأحمد عبد الله محمود وهايدى رفعت ومحمد حسنى وياسر الطوبجى تأليف لؤى السيد وإخراج محمد مصطفى، وتدور أحداث ه العمل فى إطار كوميدى حول فئة عمال النظافة، والمشاكل التي يتعرضون لها يوميًا.

ثانى مسلسلات حمدى الميرغنى فى رمضان هو "فلانتينو" الذى يقف فيه أمام الزعيم عادل إمام لأول مرة، وكان مقرر أن يعرض العمل فى شهر رمضان الماضى لكنه توقف وتم تأجيله، إلى أن استكمل صناعه التصوير مرة أخرى وتم الانتهاء من كافة مشاهدة كما انتهى مخرجه رامى امام من عمليات المونتاج وأصبح جاهز للعرض هو الآخر.

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حمدى الميرغنى وعادل امام فى كواليس فلانتينو

مسلسل "فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، حمدى الميرغنى، وفاء صادق، طارق الابيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، الهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، محسن منصور، جميل برسوم وعلاء عمرو وتدور أحداثه فى اطار كوميدى اجتماعى.

كما يظهر حمدى الميرغنى كضيف شرف خلال حلقتين من حلقات مسلسل "سكر زيادة" مع النجمتين نادية الجندى ونبيلة عبيد، والذى يعود للتصوير خلال اليومين المقبلين بعد فترة من التوقف، للحاق بالعرض فى رمضان المقبل، ويشارك فى بطولته سميحة أيوب وهالة فاخر وعدد كبير من ضيوف الشرف والعمل مأخوذ من فورمات أمريكى وتأليف أمين جمال وإخراج وائل إحسان.



حمدى الميرغنى وعادل امام



حمدى الميرغنى مع عادل امام