كيف قضى دانيال كريج بـ Knives Out على بوند وكابتن أمريكا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة كبيرة من النجاح حققها النجم دانيال كريج خلال فيلمه الأخير Knives Out الذى قام ببطولته، حيث حصد الفيلم إيرادات عالية اقتربت من 310 ملايين دولار حول العالم، وهو الرقم الذى كان مرشح للزيادة بقوة لولا اجتياح فيروس كورونا للعالم وإغلاق غالبية السينمات، إلا أن الفيلم فى النهاية نجح فى تحقيق النجاحات على كل المستويات سواء على مستوى الإيرادات أو آراء النقاد بالإضافة إلى التقييمات المختلفة من الجمهور.



دانيال كريج

وهو الأمر الذى تمكن به دانيال كريج من التمهيد لخروجه من عباءة العميل السرى جيمس بوند، الذى اشتهر بلعب شخصيته طوال السلسلة الأخيرة والذى أعلن أنه لن يستكملها بعد الفيلم القادم no time to die أو لا وقت للموت، حيث كشف عن رغبته فى لعب العديد من الأدوار المختلفة، ومع نجاحه فى الفيلم الأخير Knives Out أثبت للجميع قدرته على لعب كل الأدوار، خاصة أن الفيلم الأخير لا يتضمن أياً من مشاهد الأكشن طوال أحداث الفيلم، الذى تدور قصته فى إطار الجريمة ويلعب فيه دور محقق اعتاد علي ربط الأمور ببعضها من أجل حل القضايا المركبة، مثلما يحدث في فيلمه الأخير الذى يفك فيه شفرة جريمة قتل غامضة ببراعة شديدة.

الفيلم يتميز بانتمائه لنوعية أفلام الجريمة الذى أعادها بقوة إلي الساحة بعد ابتعاد طويل حسبما أكدت المواقع العالمية التي أشادت بالفيلم، وأكدت على أن جزءا كبيرا من نجاحه يستند لتشوق الجمهور لتلك النوعية من الأفلام التي ابتعد عنها صناع هوليود منذ فيلم "شيرلوك هولموز"، لصالح أعمال تعتمد على نوعية الجرافيكس والخيال العالمى، والتى باتت تسيطر على صناعة السينما بشكل عام.

وذلك بالإضافة إلى سيطرة الكوميديا أيضاً على أحداث Knives Out مما كسر حالة التعقيد التي سيطرت علي مشاهدي الفيلم ممن يحاولوا معرفة القاتل طوال الأحداث وبالتالي خلقت الكوميديا جانباً مهماً في الفيلم، كما تميز بطل الفيلم دانيال كريج نفسه بحس فكاهي ربما ظهر للمرة الأولي عليه، وكأنه رغب في إثبات نفسه أكثر علي الساحة الفنية في هوليود بسبب اعتقاد كثيرين بأنه لا يصلح سوي لأفلام الأكشن من نوعية جيمس بوند، إلا أنه تمكن منذ الوهلة الأولي وحتي نجاحه في التغلب علي كريس ايفانز في نهاية الأحداث علي التميز بحس كوميدي، حيث لعب كريس ايفانز الذى اشتهر بشخصية كابتن أمريكا دور القاتل الحقيقي الذى يتسبب في قتل جده بسبب عدم كتابة اسمه في الوصية مثلما حدث مع كل أقاربه ممن اندهشوا فور معرفتهم بأن الجد ترك ميراثه الهائل لممرضته فقط دون أن يكتب مليماً واحداً أو أياً من العقارات التي يملكها لأي شخص من أقاربه، معتبراً أن تلك الثروة ملعونة ولابد لهم من الاعتماد علي أنفسهم وبالتالي رأى كريس ايفانز خلال الأحداث فور معرفته ضرورة قتله وإلصاق التهمة بالممرضة لأن القانون يحتم عدم أحقيتها بالحصول علي الميراث حينما يرتبط اسمها بأى قضايا مثلما ينص القانون، وبالتالي سينال حقه في الميراث هو وعائلته.





ورغم أن الفيلم كان يسير في النهاية إلي إلصاق التهمة بتلك الممرضة التي اعترفت بأنها القاتلة في حبكة مميزة إلا أن دانيال كريج تمكن مثلما ذكرنا من التعرف علي هوية القاتل الحقيقي الذى تلاعب بكل الخيوط منذ الوهلة الأولي للفيلم ليتمكن في النهاية كريج من ضرب كل العصافير بحجر واحد، وذلك بإثبات ما يمتلكه من مواهب عديدة طوال الأحداث بالإضافة إلي التغلب علي كابتن امريكا الشخصية التي طالما عرفت بأنها لا تقهر.