منصات مجانية وكتاب ومسرحيات وحفلات.. كل هذا لتبقى في منزلك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

في ظل حرص نجوم الفن والثقافة والمنتجين والمنصات الرقمية لحس جمهورهم على البقاء في المنزلن منعا لتفشي فيروس كورونا، حرص كل فنان على تقديم ما لديه ليساعد الجمهور على قضاء وقت ممتع في بيته، بعضهم، بث حفلات أون لاين مثل الفنان تامر عاشور وديسكو مصر.

ونرصد لكم في هذا التقرير أبرز ما فعله النجوم لحث جمهورهم على البقاء في منزلهم:

- كتاب هاري بوتر

تعلم المؤلفة البريطانية جيه.كيه. رولينج أن لسلسلة كتب هاري بوتر الشهيرة مفعول السحر على الأطفال، الذين يشعرون بالملل بسبب اضطرارهم للبقاء في المنازل خلال فترة العزل بسبب فيروس كورونا، لذ أعلنت رولينج يوم الأربعاء أن الجزء الأول من السلسلة وهو بعنوان "هاري بوتر وحجر الفيلسوف"، سيتاح مجانا في جميع أنحاء العالم ككتاب رقمي وصوتي خلال شهر أبريل في إطار مبادرة لمساعدة الأهالي والمدرسين والقائمين على الرعاية للترفيه عن الأطفال المحبوسين في منازلهم.

وسيكون الكتاب الصوتي متاحا باللغات الإنجليزية والإسبانية والإيطالية والألمانية واليابانية وستكون النسخة التي سردها الممثل البريطاني ستيفن فراي بصوته متاحة في أمريكا الشمالية للمرة الأولى، وسيستهدف موقع جديد باسم (هاري بوتر آت هوم) القراء الصغار وسيكون جزءا من موقع (ويزاردينج وورلد دوت كوم) وهو الموقع الرسمي لمحبي سلسلة هاري بوتر وسلسلة أفلام (فانتاستيك بيستس) التي تدور أحداثها في نفس العالم.

- فيلم نوارة

أعلنت الشركة المنتجة لفيلم " نوارة " عن إطلاق الفيلم على منصة Facebook Watch ليتمكن الجمهور من مشاهدته مجانًا، احتفالًا بمرور 4 سنوات على إطلاق الفيلم التجاري، وتضامنًا مع حملة خليك في البيت، اليوم الجمعة الموافق 3 أبريل.

ونوارة هو فيلم مصري تم إنتاجه في سنة 2015، وهو من إخراج وتأليف هالة خليل، وبطولة النجوم منة شلبي، محمود حميدة، شيرين رضا، وأمير صلاح، ورجاء حسين، ويذكر أن عرضه العالمي الأول كان بمهرجان دبي السينمائي الدولي، وفازت منه شلبي بجائزة أفضل ممثلة عند دورها في الفيلم.

مسرح وزارة الثقافة

أعلن الفنان بيومي فؤاد عن عرض مسرحيتي "قهوة سادة" و"سلم نفسك"، كجزء من مبادرة وزارة الثقافة في مبادرة "خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك" لحث المواطنين على البقاء في منازلهم للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال بيومي فؤاد في فيديو بثه الحساب الشخصي للمخرج خالد جلال بموقع "فيس بوك": "وزارة الثقافة قررت عرض مسرحيتي قهوة سادة وسلم نفسك، وهما من إنتاج ورشة مركز الإبداع الفني، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، ومن إخراج خالد جلال، وسيتم عرض المسرحيتين عبر الموقع الرسمي للوزارة على موقع يوتيوب.

كما عرضت القناة عدة مسرحيات من إنتاج البيت الفني للمسرح، خلال السنوات الماضية.

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حفل أنغام

ستقوم الفنانة أنغام بتقديم باقة من أشهر أغانيها خلال مشوارها الفني يوم الخميس 9 أبريل في تمام التاسعة مساءً، ضمن عروض المبادرة الإليكترونية "خليك في البيت.. الثقافة بين ايديك" التي أطلقتها وزارة الثقافة المصرية على موقع يوتيوب.

حفل كارمن سليمان

وتقوم الفنانة كارمن سليمان، اليوم 3 أبريل، بأداء باقة من أبرز أغانيها خلال مشوارها الفني، بالإضافة إلى مجموعة منتقاة من أشهر الأغاني الكلاسيكية التي تمتاز بأدائها من خلال قناتها على يوتيوب، دعما لمبادرة خليك في البيت، وقد سبق الحفلين عدة حفلات لمطربين آخرين.

- فيلم دعاء عزيزة

طرح المخرج والمنتج سعد هنداوي فيلمه "دعاء .. عزيزة" عبر الإنترنت دعما منه لمبادرة خليك فى البيت الذى تتبماها العديد من المؤسسات حرصا على السلامة العامة من إنتشار فيروس كورونا المستجد، الفيلم من إنتاج 2012 الذي شهد مهرجان دبي السينمائي عرضه العالمي الأول.

وعرض الفيلم في عدة مهرجانات وحاز على جائزة النيل الكبري لأفضل فيلم وثائقي طويل من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية عام 2014.

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إم بي سي مصر (خليك في البيت واحنا هنسليك)

وتواصل قنوات «MBC مصر»، مُبادرتها لدعم وتشجيع المُشاهدين للبقاء في المنازل من خلال حملتها الجديدة "في البيت خليك.. وهانسليك"، حيث أطلقت اليوم الخميس، خريطة برامجية متنوعة تضم مُختارات من الأعمال الترفيهية المُميزة التي يلتف حولها المٌشاهدين.

وتبدأ الخريطة في تمام الثانية عشر ظهرًا، بعرض المُسلسل الكوميدي "كابتن أنوش"، مع بيومي فؤاد، وعبير صبري، وفي الثانية ظهرًا تبدأ عرض مُسلسل "لمعي القط"، مع محمد إمام وتارا عماد، وتعرض أيضًا في تمام السابعة مساءً مُسلسل "صاحب السعادة"، مع الفنان عادل إمام، ولبلبة، وتواصل عرض مسلسل "شقة فيصل" مع كريم محمود عبدالعزيز، وآيتن عامر، يوميًا في تمام التاسعة مساءً.

ولتوفير أكبر فرصة للترفية العائلي الراقي، تعرض القناة، يومي الجمعة والسبت في تمام الثامنة مساءُ مُختارات من مسرحيات "مسرح مصر" مع أشرف عبدالباقي ونُخبه من نجوم الكوميديا، بالإضافة لعرض حلقات خاصة من البرنامج الكوميدي "أسعد الله مساءكم من جديد"، من النجم أكرم حُسني في شخصية أبوحفيظة في تمام التاسعة مساء كل سبت، وتُقدم يوميًا في تمام الواحدة بعد منتصف الليل سهرة منوعة تعرض فيها أفلام عربية، ومسرحيات كوميدية، أفلام أجنبية مميزة، وأفلام هندي، وبرامج منوعات ضخمة.

شاهد وwatch it

كما قامت منصتا شاهد وWatch it بعرض أعمالهما مجانا لمدة شهر للجمهور، في إطار مبادة خليك في البيت.

نتفليكس

كما قدمت منصة نتفليكس برنامجا مكثفا في شهر أبريل الحالي، منها عرض الجزء الرابع من المسلسل الإسباني الشهير "la casa de papel"، كما حصلت على حقوق عدة أفلام مصرية منها ورد مسموم، وليل خارجي.