تراند اليوم : الموت يفجع فنانًا مصريًا.. وابنته تصدر توضيحًا هامًا

فجع الموت، الممثل المصري محمد فريد، الذي اشتهر خصوصًا بدوره في مسلسل "ليالي الحلمية".

وكتبت ناهد، ابنة فريد: "إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم إن أمي في ذمتك وحبل جوارك فقها من فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق فاغفر لها وارحمها إنك أنت الغفور الرحيم.. اللهم ارحمها كما ربتني صغيًرا، اللهم اجعل قبر أمي روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار".

وأشارت "ناهد" إلى أنه سيتم استلام الجثمان من مستشفى قصر العيني صباح الجمعة ودفنه بمقابر العائلة بـ٦ أكتوبر، من دون إقامة عزاء، نظرا للظروف الحالية التي تمر بها البلاد.

وأوضحت في تصريحات صحفية، أن والدتها هي الزوجة الأولى لوالدها، وانفصلت عنه منذ فترة، نظرًا لأن البعض اختلط عليه فور إعلان نبأ الوفاة، اعتقادًا أنها الممثلة أحلام الجريتلي، مؤكدة أنها بخير وليست المقصودة.

وفريد من مواليد 20 يناير 1940 شارك في العديد من الأدوار الثانوية، من أهم أدواره دوره في مسلسل "غريب في المدينة" وكذلك دوره في مسلسلي "ليالي الحلمية" و"محمود المصري"، فيلم "الشيطانة التي أحبتني"، وفيلم "احكي يا شهرازاد".