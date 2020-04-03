من جديد .. مروان بابلو يطرح أحدث أغنياته ديناميت

طرح الفنان مروان بابلو أحدث أغانيه، والتي تحمل أسم ديناميت، وجاء ذلك عبر قناة مولوتوف الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. وأغنية ديناميت من كلمات وألحان وتوزيع مروان Advertisements بابلو ومولوتوف. بابلو ومولوتوف. يذكر أن الفنان مروان بابلو طرح مؤخرًا كليب بعنوان فولكلور، كما كسر الكليب حاجز المليون نسبة مشاخدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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