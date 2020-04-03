وفاة زوجة الممثل المصري محمد فريد

ميرنا وليد - بيروت - توفيت زوجة الممثل المصري ​محمد فريد​، وهو الخبر الذي كشفت عنه إبنتهما فريدة، إذ كتبت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:"إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم إن أمي في ذمتك وحبل جوارك فقها من فتنة القبر وعذاب النار، وانت اهنل الوفاء والحق فاغفر لها وارحمها إنك أنت الغفور الرحين.. اللهم ارحمها كتا ربتني صغيرا، اللهم أجعل قبر أمي روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار".

محمد فريد شارك في العديد من الأدوار الثانوية، من أهمها دوره في مسلسل "غريب في المدينة" وكذلك دوره في مسلسلي "ليالي الحلمية" و"محمود المصري" وفيلم "احكي يا شهرازاد".

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